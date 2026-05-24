Adalberto Carrasquilla busca hacer historia con Pumas en la final del Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante podría convertirse en el segundo panameño en levantar un título en la Liga MX, después de que lo hiciera Felipe Baloy.

El panameño Adalberto Carrasquilla se perfila como uno de los protagonistas en la final de vuelta del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en la que los Pumas de la UNAM recibirán a Cruz Azul este domingo 25 de mayo, a las 8:00 p.m., en el Estadio Olímpico Universitario, luego del empate 0-0 en el partido de ida.

El volante istmeño podría convertirse en el segundo panameño en conquistar un título en el fútbol mexicano, tras lo logrado por Felipe Baloy, campeón con Monterrey en el Apertura 2009 y Con Santos Laguna el Clausura 2012.

En el primer duelo, Carrasquilla no fue titular y ingresó al minuto 57 en sustitución del brasileño Juninho, en una decisión táctica del técnico Efraín Juárez, quien apostó por un planteamiento conservador para no perder en condición de visitante.

Pese a ello, el panameño dejó su huella en el cierre del encuentro, generando una de las ocasiones más claras al minuto 89 con un pase a Robert Morales que terminó en el poste.

Para el partido decisivo, Carrasquilla apunta a tener mayor protagonismo en el mediocampo de Pumas, donde su capacidad para recuperar, distribuir y romper líneas será clave ante un Cruz Azul que también se juega el título.

Con la serie completamente abierta, el conjunto universitario buscará hacer valer su localía, sentenciar la serie y levantar el título de campeón del Clausura 2026.