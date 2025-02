Adalberto Carrasquilla celebra la clasificación de Pumas y se prepara para enfrentar a Alajuelense

Escuchar audio noticia

Después de lograr la clasificación a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup, el volante panameño Adalberto Carrasquilla expresó que es un logro importante para Pumas, que busca ser protagonista en este tipo de torneo.

El conjunto Universitario logró la clasificación, al vencer la noche del jueves 2-0 a Calvary de Canadá, con un global de 3-2.

“Nos quedamos con buenas sensaciones y con el objetivo que queríamos, que era clasificar. Estamos contentos y seguimos adelante”, dijo Carrasquilla durante la zona mixta al terminar el compromiso.

“Sabíamos que iba a ser un partido bastante apretado, lo supimos trabajar. Tuvimos muchas ocasiones. Logramos la victoria que era lo más importante”, agregó.

Juntos remontamos 🫂



📸 La galería del partido ante Cavalry FC, está aquí 👆#DePumasSoy #OhUniversidad pic.twitter.com/iKwgGnUGPW — PUMAS (@PumasMX) February 14, 2025

Ahora, en los octavos de final, Carrasquilla y Pumas se medirán a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.

“Ahora estamos en la siguiente ronda y vamos a trabajar de igual manera para seguir manteniendo estás victorias que son importantes para el club”, expresó Carrasquilla, quien comentó que ha seguido de cerca a su próximo rival.

“Le comentaba a algunos compañeros que es un rival muy fuerte, sobre todo en Costa Rica. Ya los he enfrentado en otras ocasiones. Siempre los he seguido desde muy cerca, porque algunos panameños han estado en el equipo. Hay que prepararse, porque no será un rival fácil”, agregó.

¿Ya se adaptó al futbol mexicano? 👀🇲🇽⚽️



Adalberto Carrasquilla confiesa que a pesar de que su llegada a Pumas le presentó muchas sorpresas, cada día se siente mejor en la cancha 🥥



📹Pablo Sánchez pic.twitter.com/xweKrrnJP0 — Esto en Línea (@estoenlinea) February 14, 2025

Sobre su adaptación, Carrasquilla comentó que se siente mucho mejor, que está trabajando para llegar a plenitud de condición.

“La verdad, me han sorprendido muchas cosas, tanto como el ritmo, la adaptación, la altura. Muchas cosas, el tiempo que tenía sin competir, pero cada día me he sentido mejor, voy poco a poco”, manifestó Carrasquilla.

Estoy dentro del proceso de adaptación, pero trabajando duro para llegar pronto al 100%”, finalizó.