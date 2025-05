Adalberto Carrasquilla es optimista sobre su recuperación y regreso para las eliminatorias

El volante panameño Adalberto Carrasquilla dio señales positivas sobre su estado físico tras asistir este sábado al estadio Agustín “Muquita” Sánchez para presenciar la semifinal de ida del Torneo Apertura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entre San Francisco y Universitario.

Carrasquilla, actual jugador de los Pumas en la Liga MX, estuvo en las gradas apoyando a su hermano Edilson, titular con el equipo chorrerano. Durante una breve entrevista con Deportes RPC, el mediocampista de 26 años se mostró confiado en recuperarse a tiempo para los próximos compromisos eliminatorios de la selección nacional ante Belice y Nicaragua.

“Bastante bien, todo apunta a que me puedo recuperar antes. Estoy en tratamiento con los fisios de la selección y contento porque sabía que no iba a ser nada grave. Ya sabiendo el tiempo que me dijeron de tres semanas es positivo”, declaró.

Carrasquilla sufrió una lesión hace dos semanas en el cierre del torneo mexicano, aunque Pumas no ha emitido información oficial sobre su estado. Desde su llegada al club universitario, ha disputado 24 partidos, con dos goles y dos asistencias.

Aprovechando su estancia en Panamá, el jugador destacó que estos días han sido para recargar energías en familia.

“Por ahora disfrutar con mi familia, apoyar a mi hermano, pasear un rato. En estas vacaciones me cogió un poco la lesión y me limita hacer muchas cosas porque sé que nos jugamos mucho”, expresó.

Sobre el desempeño de Edilson, Carrasquilla concluyó con palabras de orgullo: “Muy feliz por el partido que ha hecho. Muy cerrado, pero era de esperarse. Esperemos que ganen el siguiente partido”.