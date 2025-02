Adalberto Carrasquilla jugará su primer Clásico Capitalino con Pumas

Exclusivo Suscriptores

El volante panameño Adalberto Carrasquilla jugará mañana su primer Clásico Capitalino, cuando los Pumas de la Unam se midan al América, en la jornada ocho de la Liga MX de México.

Carrasquilla, de 26 años, le quitó presión a su equipo y se la entregó a las Águilas, actuales tricampeones del fútbol mexicano.

“El favorito es América. A simple vista es América, porque viene de ser campeón. Nosotros tenemos que jugar con responsabilidad y ellos son los favoritos. Nosotros vamos por el partido, los tres puntos, pero estamos conscientes de lo que nos podemos enfrentar”, dijo Carrasquilla, en una entrevista a ESPN, en la que habló sobre su adaptación.

“Voy paso a paso y estoy consciente de que llevaba tiempo sin jugar y el sábado (por hoy) es una oportunidad para dar una cara que por ahí no veníamos mostrando los resultados que queremos, pero es una linda oportunidad para mostrar que estamos preparados”, añadió.

En medio de la conversación, el istmeño expresó que Héctor Herrera fue fundamental a su llegada a Pumas, ya que le comentó que sería una buena oportunidad para seguir creciendo en su carrera.

“Hablé con Héctor Herrera y sus palabras fueron muy positivas, me dijo que era una linda oportunidad para mí y que debía seguir creciendo. Me llenó de confianza y me asesoré con Yoel Bárcenas, de Mazatlán, compañero de selección”, manifestó Carrasquilla, quien expresó que necesitaba un nuevo reto.

“Necesitaba estar incómodo. Llevaba tres años en Houston y sentía que todo estaba tranquilo, que conoces todo y eso genera comodidad. Viendo lo que es Pumas no había forma de decirle que no y la liga mexicana es muy física y competitiva y quise tener ese reto para mi fútbol”, finalizó.