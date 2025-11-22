Adalberto Carrasquilla no será inhabilitado por la lesión de Kevin Mier

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Adalberto Coco Carrasquilla, jugador de Pumas, no recibirá una inhabilitación tras la falta contra el arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, que le provocó una fractura en la tibia.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decidió sancionarlo con un partido de suspensión, aunque la medida no está relacionada con la acción que dejó a Mier fuera de competencia, sino por acumulación de tarjetas amarillas.

Carrasquilla, quien fue protagonista de un incidente polémico durante la jornada 17 del Apertura 2025, recibió una amonestación por la entrada a Mier, sumando su quinta tarjeta.

También se pudo conocer, a través de Marca América, que el club Cruz Azul no presentó formalmente la petición para que el panameño fuera suspendido por la lesión de Mier. Sin embargo, expresaron la solicitud de sancionar al árbitro Fernando Hernández, quien no formará parte de la Liguilla del Apertura 2025.

La suspensión de Carrasquilla, por tanto, no se deriva de la fractura de tibia de Mier, sino de la acumulación de cinco tarjetas amarillas que el panameño había acumulado a lo largo del torneo.

La última tarjeta, recibida por la entrada contra Mier, fue la que le costó la suspensión para el partido de repechaje ante Pachuca, que se jugó el jueves 20 de noviembre y terminó con una derrota de Pumas 3-1. Dicha sanción fue cumplida, permitiendo que Carrasquilla quede disponible para la jornada 1 del Clausura 2026.

Adalberto Carrasquilla intenta quitarse la marca de tres jugadores salvadoreños. Foto: Anel Asprilla

Carrasquilla viene de tener una buena actuación con la selección de Panamá, luego de ser titular en las victorias sobre Guatemala (2-3) y El Salvador (3-0), con lo que se logró la clasificación a la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.