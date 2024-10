Adalberto Carrasquilla, orgullo panameño, recibe el premio a Jugador del Año de Concacaf 2023-2024

Adalberto Carrasquilla 🇵🇦 is the 2023/24 Concacaf Men’s Player of the Year 🥇



¡Felicitaciones, Coco, eres un orgullo para la región de Concacaf!



