Adalberto Carrasquilla tendrá un nuevo técnico con la salida de Efraín Juárez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico mexicano deja al club universitario tras llevarlo hasta la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El panameño Adalberto Carrasquilla vivirá un nuevo escenario en su etapa con los Pumas de la UNAM, luego de que el equipo anunciara la salida de su director técnico, Efraín Juárez, a pocos días de haber disputado la final del Torneo Clausura 2026.

A través de un boletín oficial, el club informó que el estratega mexicano “ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo”, decisión tomada tras conversaciones con la directiva. Juárez cierra así un ciclo de tres torneos al frente del conjunto universitario, en el que logró llevar al equipo hasta la final, aunque terminó cayendo ante Cruz Azul.

Para Carrasquilla, esta salida marca una nueva etapa. El mediocampista panameño, que llegó para el Clausura 2025, se prepara para encarar su cuarto torneo corto con Pumas, ahora bajo la incertidumbre de un nuevo cuerpo técnico y posibles ajustes en el sistema de juego.

Desde su llegada, “Coco” ha sido una pieza importante en el mediocampo auriazul, aportando dinámica, recuperación y salida limpia, características que lo han consolidado como uno de los extranjeros más regulares del plantel.

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, reacciona este domingo, durante un partido por las semifinales de la Liga MX entre Pumas y Pachuca en el estadio Olímpico Universitario en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

El club también adelantó que “en los próximos días se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador”, así como la planificación de cara al torneo Apertura 2026, lo que mantiene en expectativa tanto al plantel como a la afición.

Mientras tanto, Carrasquilla afronta este escenario en medio de su preparación con la selección de Panamá para la Copa del Mundo 2026, combinando el reto internacional con la incertidumbre de su futuro inmediato a nivel de clubes.