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    Fútbol

    Adalberto Carrasquilla viaja con Pumas y apunta a su regreso tras lesión

    El conjunto universitario se prepara para enfrentar a Juárez, donde milita José Luis Rodríguez.

    Humberto Cornejo
    Adalberto Carrasquilla viaja con Pumas y apunta a su regreso tras lesión
    Adalberto Carrasquilla con el grupo de jugadores que hizo el viaje para el juego de la tercera fecha del fútbol mexicano. Foto: Tomada de @pumasmx

    El panameño Adalberto Carrasquilla dio un paso importante en su proceso de recuperación al viajar con Pumas UNAM para el compromiso de este viernes ante FC Juárez, programado para las 10:00 p.m. en el estadio Olímpico Benito Juárez, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

    El mediocampista istmeño está cada vez más cerca de regresar a la actividad oficial, luego de la lesión sufrida en la final del torneo anterior del fútbol mexicano, situación que también le impidió sumar minutos con la selección de Panamá durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    De acuerdo con Rodrigo Celorio, reportero de TUDN, Carrasquilla señaló que su retorno a las canchas podría darse este mismo fin de semana, aunque su participación en el duelo frente a Juárez luce poco probable desde el arranque, debido a su proceso progresivo de reacondicionamiento físico.

    Todo apunta a que su reaparición oficial podría darse durante la Leagues Cup, torneo que reúne a clubes de la MLS y la Liga MX y representa una exigente seguidilla de partidos.

    Tras el choque ante Juárez, el calendario del conjunto universitario incluye enfrentamientos ante equipos como Charlotte, Cincinnati y Columbus Crew, escenarios en los que Carrasquilla podría comenzar a sumar minutos y retomar el ritmo competitivo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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