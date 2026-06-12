Adalberto Carrasquilla vuelve a entrenar y crece la ilusión para el debut ante Ghana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá continuó este viernes con sus entrenamientos en territorio canadiense, afinando detalles de cara a su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde enfrentará a Ghana el próximo 17 de junio en el BMO Field.

Según la información de Tigo Sports, la principal novedad de la jornada fue el regreso al césped de Adalberto Carrasquilla, quien trabajó de forma diferenciada como parte de su proceso de recuperación. El mediocampista fue observado trotando en el campo, una señal positiva sobre su evolución física a pocos días del compromiso mundialista.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen mantiene su base de entrenamientos en el Nottawasaga Resort, donde continúa ajustando aspectos tácticos y físicos antes del estreno en el torneo.

Por su parte, el guardameta Luis Mejía se integró a los trabajos habituales junto al resto de los porteros, mostrando avances dentro de su proceso.

Panamá forma parte del Grupo L junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra, en lo que será su segunda participación en una Copa del Mundo.

Con el debut del 17 de junio cada vez más cerca, el cuerpo técnico sigue atento a la evolución de sus jugadores lesionados, especialmente de Carrasquilla, cuya posible presencia ante Ghana se mantiene como una de las principales incógnitas del equipo canalero.