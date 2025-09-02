Panamá, 02 de septiembre del 2025

    Eliminatorias mundialistas

    Adalberto Carrasquilla y José Córdoba están listos para enfrentar a Surinam

    Humberto Cornejo
    Adalberto Carrasquilla vuelve a la selección después de perderse la Liga de Naciones y la Copa Oro. EFE

    El volante panameño Adalberto Carrasquilla y el defensor José Córdoba están listos para el partido de este jueves 4 de septiembre contra Surinam, en el inicio de la última ronda de la eliminatoria mundialista.

    Carrasquilla, de 26 años, aseguró no tener inconveniente en jugar como enganche o un poco más retrasado en la recuperación.

    Jugadores de la selección de Panamá durante el entrenamiento de este martes, en el estadio Rommel Fernández. Foto: Anel Asprilla

    “En la selección mi rol muchas veces trata de dominar el partido, de darle salida al equipo y, por ahí, el profe sabe que me puede utilizar en ambas posiciones donde él me necesite y yo voy a estar a disposición”, dijo Carrasquilla en conferencia de prensa.

    “Así que en esa parte no tengo problema en jugar donde él me necesite”, agregó.

    Por su parte, Córdoba, de 24 años, expresó que Surinam será un rival de mucho cuidado, al contar con jugadores que ven acción en ligas europeas.

    “El 80% de ellos están jugando en Europa, entonces es un rival al que hay que tener cuidado. Con jugadores que nos pueden hacer un partido muy complicado”, expresó Córdoba, quien está en su segunda temporada con el Norwich de Inglaterra.

    “Toca dar el doble y afrontar ese partido con mucha importancia”, añadió.

    El partido entre La Roja y Surinam está programado para el jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadion, a partir de las 4:30 p.m. Mientras que, el 8 de septiembre, enfrentarán a Guatemala en el estadio Rommel Fernández.

    Los porteros practican con Donaldo González, en el estadio Rommel Fernández. Foto: Anel Asprilla

    Los dirigidos por Thomas Christiansen están en el Grupo A, que es completado por El Salvador. Cabe recordar que el entrenador de la Selecta es Hernán Darío Gómez.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


