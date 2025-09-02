Adalberto Carrasquilla y José Córdoba están listos para enfrentar a Surinam

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El volante panameño Adalberto Carrasquilla y el defensor José Córdoba están listos para el partido de este jueves 4 de septiembre contra Surinam, en el inicio de la última ronda de la eliminatoria mundialista.

Carrasquilla, de 26 años, aseguró no tener inconveniente en jugar como enganche o un poco más retrasado en la recuperación.

“En la selección mi rol muchas veces trata de dominar el partido, de darle salida al equipo y, por ahí, el profe sabe que me puede utilizar en ambas posiciones donde él me necesite y yo voy a estar a disposición”, dijo Carrasquilla en conferencia de prensa.

¡GRUPO COMPLETO ✊🏽!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 ya está completa y lista para su partido del jueves 🆚 Surinam 🇸🇷 en el inicio de la Ronda Final de Eliminatorias de @Concacaf 🏆.



Todos los detalles en la nota 🗒️ de hoy: https://t.co/L0HgIvm5fN#MásPanameñosQueNunca 🇵🇦 pic.twitter.com/WiRmLxkTYg — FEPAFUT (@fepafut) September 2, 2025

“Así que en esa parte no tengo problema en jugar donde él me necesite”, agregó.

Por su parte, Córdoba, de 24 años, expresó que Surinam será un rival de mucho cuidado, al contar con jugadores que ven acción en ligas europeas.

“El 80% de ellos están jugando en Europa, entonces es un rival al que hay que tener cuidado. Con jugadores que nos pueden hacer un partido muy complicado”, expresó Córdoba, quien está en su segunda temporada con el Norwich de Inglaterra.

“Toca dar el doble y afrontar ese partido con mucha importancia”, añadió.

¡Primer entrenamiento🔥!



Con un total de 13 jugadores, #PanamáMayor🇵🇦 completó esta noche su primer entrenamiento con miras a los partidos vs Surinam🇸🇷 y Guatemala🇬🇹, por las Eliminatorias.



Las postales📸 de la sesión en el 🏟️Rommel Fernández.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/Y1KUGUIDdW — FEPAFUT (@fepafut) September 1, 2025

El partido entre La Roja y Surinam está programado para el jueves 4 de septiembre en el Dr. Franklin Essed Stadion, a partir de las 4:30 p.m. Mientras que, el 8 de septiembre, enfrentarán a Guatemala en el estadio Rommel Fernández.

Los dirigidos por Thomas Christiansen están en el Grupo A, que es completado por El Salvador. Cabe recordar que el entrenador de la Selecta es Hernán Darío Gómez.