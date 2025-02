Adalberto Carrasquilla y Pumas se topan con el Inter de Messi

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño Adalberto Carrasquilla y los Pumas del UNAM tendrán que enfrentar al Inter de Miami de Lionel Messi, en la primera ronda de la Leagues Cup 2025.

Carrasquilla se topará a Messi el próximo 6 de agosto, en el tercer duelo de esta fase de la competencia.

Los Pumas debutarán contra el Orlando City el 30 de julio, mientras que el 2 de agosto se medirá al Atlanta United.

Esta no es la primera ocasión en que Carrasquilla enfrenta al Inter en un torneo internacional, luego de chocar con esta institución en la US Open CUP 2023. En esa ocasión, Messi no estuvo disponible.

Who’s ready for this summer’s ultimate showdown?



Nos vemos en julio ⚽️#LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/xWVl5NHiNc — Leagues Cup (@LeaguesCup) February 11, 2025

Esta es la tercera edición del Leagues Cup, torneo que reúne a los clubes de Estados Unidos y México. Este torneo ya fue conquistado por el Inter en la edición de 2023.