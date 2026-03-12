Adebayo y sus 83 puntos: una noche para la historia en la NBA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La actuación de 83 puntos de Bam Adebayo con el Miami Heat lo colocó en la historia de la NBA como la segunda mayor anotación en un partido, uniéndose a marcas legendarias como las de Wilt Chamberlain y Kobe Bryant.

Todos los atletas sueñan con el momento en el que logran romper un récord improbable o tener esa actuación de la que se hablará por años como anécdota.

Por mencionar un ejemplo reciente, LeBron James se convirtió recientemente en el máximo anotador de canastas en la NBA, ampliando su marca de más de 43 mil puntos con cada tiro que entra en la canasta.

LeBron James, de Los Angeles Lakers, sigue ampliando su récord como máximo anotador en la historia de la NBA, una marca que comenzó a construir tras superar en 2023 los 38.387 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, consolidando una carrera anotadora sin precedentes en más de dos décadas en la liga. EFE.

Para Bam Adebayo, esa oportunidad llegó el martes pasado en el Kaseya Center de Miami.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Luego de la actuación histórica del ala-pívot de los Miami Heat, quien anotó 83 puntos en la victoria de su equipo sobre los Washington Wizards por 150-129 el pasado martes, Adebayo escribió su nombre entre los más grandes del deporte.

Encestó 20 de 43 tiros de campo y agregó 36 tiros libres en 43 intentos. Su explosión ofensiva se extendió también más allá de la línea de tres puntos, al acertar siete de 22 intentos.

El número 13 del Heat logró superar los 81 puntos del fallecido Kobe Bryant, quien alcanzó ese registro hace 20 años con la camiseta de los Los Angeles Lakers frente a los Toronto Raptors. Aquella actuación inmortalizó al escolta, quien hasta ahora había sido el jugador que más se acercó al récord de la liga: 100 puntos en un partido.

Kobe Bryant. 81 points.



20 years ago today.



Relive every single point of the second-highest scoring game in NBA history! pic.twitter.com/BbxUK4SdTR — NBA (@NBA) January 22, 2026

Ese récord pertenece al miembro del Salón de la Fama Wilt Chamberlain. El icónico pívot logró esa hazaña el 2 de marzo de 1962 mientras jugaba con los Warriors, que en esa época tenían su sede en Filadelfia.

Debido a que el partido no fue televisado en aquella época, lamentablemente no existen fotos ni videos del encuentro.

Sin embargo, sí se conservaron para la historia la narración radial del último cuarto y una fotografía del jugador sonriente sosteniendo una hoja blanca con el número 100 mientras estaba sentado en su casillero.

Wilt Chamberlain today in 1962:



100 points

25 rebounds

2 assists

36/63 FG

28/32 FT

+22



(Via @realapp ) pic.twitter.com/BipK7WaGL1 — NBACentral (@TheDunkCentral) March 2, 2026

Una imagen icónica que posteriormente ha sido recreada por varios jugadores tras alcanzar hitos memorables.

BAM ADEBAYO RECREATED THE ICONIC WILT CHAMBERLAIN PHOTO. 🖼️🔥 pic.twitter.com/GyZ2SOVbWr — NBA Base (@TheNBABase) March 11, 2026

El propio Adebayo replicó esa escena luego de su histórica actuación ante los Wizards. Su anterior marca personal era de 41 puntos en un partido, cifra que alcanzó en los primeros dos cuartos de su noche mágica el martes.

Fue una jornada redonda para el jugador, capitán indiscutible del equipo tras la salida de Jimmy Butler la campaña pasada. Su madre y su novia, la jugadora de la WNBA A’ja Wilson, estaban en el estadio y pudieron acompañarlo en la celebración junto al resto de sus compañeros.

Pausando momentáneamente para reconocer el impacto histórico de la actuación de su líder, los Miami Heat (sexto en el Este con marca de 37-29) esperan que el impulso emocional de este momento único les sirva para cerrar la temporada regular de forma positiva y hacer más ruido en la postemporada.