Panamá, 12 de enero del 2026

    NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    UEFA CHAMPIONS LEAGUE

    Adidas celebra 25 años con nuevo balón de la Champions

    Adidas presenta un balón conmemorativo de la Champions League, inspirado en el FINALE 1, que se usará en las jornadas finales para celebrar 25 años de colaboración.

    EFE
    Adidas celebra 25 años con nuevo balón de la Champions
    Adidas estrenó su nuevo balón para la UEFA Champions League, celebrando el 25° aniversario del primer balón. Tomada de X: @adidasfootball.

    Adidas ha lanzado un rediseño del balón original de la UEFA Champions League para celebrar los veinticinco años de colaboración entre la marca y la competición de clubes europea.

    El balón será utilizado en las dos últimas jornadas de la fase de liga de la Champions League, concretamente en las jornadas 7 y 8 de la competición.

    El diseño se basa en una reedición del primer balón oficial original “adidas FINALE 1”, en donde se he buscado adaptarlo al fútbol actual. El balón retoma los mismos colores y estampado gráfico que el original, además de introducir un color morado oscuro que bordea las características estrellas del balón.

    En la presentación del nuevo diseño, adidas ha reunido a antiguos mitos de la competición con actuales jugadores como lo son Zidane, Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé o Lamine Yamal.

    EFE

    Agencia de noticias


