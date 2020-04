Adolfo Machado: ‘En Panamá la gente hizo caso muy tarde’

Adolfo Machado, defensor panameño que juega en el fútbol costarricense con la Liga Deportiva Alajuelense, lamentó la situación que está ocurriendo en Panamá con el coronavirus.

Machado dijo que la gente en Panamá “hizo caso muy tarde” y que por eso contabiliza la mayor cantidad de casos positivos en toda Centroamérica.

“En Panamá la gente hizo caso muy tarde. Hoy estamos sufriendo una cantidad de contagiados y muertos que no se quería”, indicó el jugador de 35 años de edad.

El defensor de la selección de Panamá habló este miércoles en una entrevista con el programa Encuentro Deportivo por radio Columbia donde entre otros temas también reconoció que le gustaría seguir jugando cuatro años más.

Machado mencionó que no le ha sido nada fácil mantenerse activo durante la actual paralización del fútbol por la pandemia, sin embargo, resaltó la oportunidad que presenta de poder estar con la familia.

“No es lo mismo entrenar en la casa que estar en un terreno de juego”, explicó.

“Ha sido difícil. Creo que con lo que está pasando hay que mantenerse en casa, cuidándose”, mencionó.

“Pero quedarse en casa dos o tres semanas, no es malo para nadie. Uno aprovecha para estar con la familia y compartir con ellos”, resaltó el exjugador del Houston Dynamo en el fútbol de la MLS.

Panamá aparece como el país centroamericano con más casos positivos registrados del COVID-19 con 2 mil 249. Le sigue en el conteo diario que ofrece el Hospital Johns Hopkins, Costa Rica con 483, Honduras con 312, El Salvador con 93, Guatemala con 87 y Nicaragua con 6.

El fútbol tico tiene programado sostener una importante reunión este lunes 13 de abril entre presidentes de clubes, dirigentes de la primera división y autoridades sanitarias para decidir si la temporada se reanuda o no.

En el caso de Machado, el mundialista en Rusia llamó mucho la atención en el fútbol tico a principios de este año cuando firmó con el rival histórico de su anterior equipo el Deportiva Saprissa.

“Nunca pensé que podía ser parte de la Liga”, confesó Machado. “Sabemos la rivalidad que hay con el Saprissa. Pero creo que uno tiene planes, pero Dios te pone en el camino cosas que uno nunca espera y estoy muy agradecido con Alajuelense"

Machado fue capitán con el Saprissa y ganó tres títulos en sus cuatro años con los morados.

Con el Alajuelense suma 13 partidos en la actual temporada, con un gol anotado.

En la entrevista, el exdefensor del Alianza FC en el fútbol panameño mencionó que le gustaría jugar hasta los 39 años de edad y adelantó que no le molestaría retirarse en el Alajuelense.

“No he tenido lesiones y espero seguir 4 años más seguir disfrutando de este deporte. Espero hasta los 39 años y si la Liga me sigue dando le oportunidad me voy a retirar ahí”, aclaró el jugador.