Adriel González poncha a 13 hondureños y Panamá gana 3-0

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El derecho Adriel González lanzó seis sólidas entradas, en las que ponchó a 13 rivales, para llevar a la novena de Panamá a una victoria de 3-0 sobre Honduras, en su segundo partido en el Premundial de Béisbol U23 que se juega en nuestro país.

Este lunes 29 de septiembre, en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, el equipo no desplegó la fuerte ofensiva que exhibió el domingo ante Costa Rica, pero tuvo en González a su figura estelar.

El abridor panameño permitió un imparable, que salió del primer bateador que enfrentó en el partido, Sebastián Lanza, pero de ahí en adelante retiró en fila a los 18 bateadores, 13 de ellos por la ruta del ponche.

El partido lo terminó Olmedo Quezada, quien también sacó los tres últimos outs por la vía del ponche.

Panamá fabricó su primera carrera en el segundo episodio, sumó otra en el cuarto y la definitiva en el quinto.

Los cuatro hits que conectó la ofensiva canalera salieron de los bates de Héctor Rayo, Adrián Sugastey, Edwin González y Keith Hernández.

Panamá suma su segunda victoria del torneo, luego de superar a Costa Rica 17-0 el domingo.

La tropa panameña, dirigida por Aníbal Reluz, tiene jornada de descanso este martes y el miércoles 1 de octubre enfrentará a México en el estadio Mariano Rivera, a partir de las 8:00 p.m.