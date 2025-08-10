Panamá, 10 de agosto del 2025

    UEFA

    Aficionados del Crystal Palace protestan su expulsión de la Europa League

    EFE
    Los fanáticos del Crystal Palace asistieron en masa al estadio de Wembley para la disputa del Community Shield.

    Los aficionados del Crystal Palace, presentes este domingo en el estadio de Wembley, en Londres, para un partido contra el Liverpool, reivindicaron la expulsión del club de la próxima edición de la Liga Europa con una pancarta que rezaba “UEFA MAFIA”.

    Acompañada de varias bengalas, los aficionados exhibieron su protesta contra la expulsión del Palace de esta competición, cuya presencia en ella ganaron en el campo al ganar la FA Cup al Manchester City.

    Sin embargo, debido a discordancias con la ley de multipropiedades de la UEFA y a su vínculo con el Olympique de Lyon, con el que compartía dueño hasta el pasado mes de junio y que también disputaba la Liga Europa, fue relegado a la Liga Conferencia.

    Su puesto en la Liga Europa lo ocupará el Nottingham Forest, aunque los ‘Eagles’ aún están a la espera de un recurso de apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

    EFE

    Agencia de noticias

