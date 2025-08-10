Aficionados del Crystal Palace protestan su expulsión de la Europa League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los aficionados del Crystal Palace, presentes este domingo en el estadio de Wembley, en Londres, para un partido contra el Liverpool, reivindicaron la expulsión del club de la próxima edición de la Liga Europa con una pancarta que rezaba “UEFA MAFIA”.

Acompañada de varias bengalas, los aficionados exhibieron su protesta contra la expulsión del Palace de esta competición, cuya presencia en ella ganaron en el campo al ganar la FA Cup al Manchester City.

Los aficionados del Crystal Palace con una pancarta de "UEFA MAFIA" después de que la UEFA les haya dejado sin jugar Europa League. pic.twitter.com/iYgOjOyh9X — Iván (@IvaanBlanco26) August 10, 2025

Sin embargo, debido a discordancias con la ley de multipropiedades de la UEFA y a su vínculo con el Olympique de Lyon, con el que compartía dueño hasta el pasado mes de junio y que también disputaba la Liga Europa, fue relegado a la Liga Conferencia.

Su puesto en la Liga Europa lo ocupará el Nottingham Forest, aunque los ‘Eagles’ aún están a la espera de un recurso de apelación en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.