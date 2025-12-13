Aficionados indignados lanzan sillas y botellas en un evento de Messi en India

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tom McArthur; Ilma Hasan

Los enfadados aficionados que asistieron a la gira de Lionel Messi por India rompieron asientos y lanzaron objetos al campo tras su aparición en el estadio Salt Lake de Calcuta.

Miles de admiradores habían pagado hasta 12.000 rupias (133 dólares) para ver al astro del fútbol, pero se quedaron decepcionados cuando este salió a dar una vuelta por el campo y quedó oculto por un gran grupo de funcionarios y famosos.

Cuando el delantero de Argentina y del Inter de Miami fue retirado rápidamente por los servicios de seguridad tras unos 20 minutos, parte del público se volvió hostil.

La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, dijo que estaba “profundamente perturbada y conmocionada” por los acontecimientos.

Los fanáticos se decepcionaron al no poder verle la cara a Messi, quien fue bloqueado por un grupo de otros famosos y políticos. / Getty Images

Messi se encuentra en la India para su gira “GOAT (el mejor de todos los tiempos)”, una serie de eventos promocionales en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Delhi.

Su gira comenzó con la inauguración de una estatua de 21 metros de altura en Calcuta, que había sido montada a lo largo de 27 días por un equipo de 45 personas. Messi apareció virtualmente debido a motivos de seguridad.

Miles de aficionados se desplazaron al estadio de la ciudad para tener la oportunidad de ver al futbolista en persona.

Cantaban, compraban camisetas y llevaban cintas en la cabeza con el lema “I love Messi”.

Messi comenzó paseando por el estadio y saludando a los presentes, pero después de que su aparición terminara abruptamente el sábado, algunos aficionados frustrados irrumpieron en el campo y destrozaron pancartas y carpas, mientras otros lanzaban sillas de plástico y botellas de agua.

Se esperaba que el ganador de la Copa del Mundo de 2022, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, jugara un breve partido de exhibición en el estadio, según informa la agencia de noticias AFP.

Los presentes invadieron el campo de juego tras la salida de Messi. / Reuters

“Solo había líderes y actores rodeando a Messi... Entonces, ¿por qué nos llamaron? Tenemos una entrada que nos ha costado 12.000 rupias, pero ni siquiera hemos podido verle la cara”, declaró un aficionado en el estadio a la agencia de noticias india ANI.

Otro aficionado enfadado declaró a la agencia de noticias Press Trust of India que la gente había pagado el equivalente al salario de un mes para ver al ocho veces ganador del Balón de Oro.

“Pagué 5.000 rupias por la entrada y vine con mi hijo para ver a Messi, no a políticos.

La policía y el personal militar se estaban haciendo selfies, y la culpa es de la dirección".

Messi estuvo acompañado en su breve visita por su compañero del Inter de Miami y estrella uruguaya Luis Suárez, y por el argentino Rodrigo de Paul.

El actor de Bollywood Shah Rukh Khan también se reunió con Messi ese mismo día, según la agencia de noticias Reuters.

Cuando quedó claro que la aparición de Messi había terminado, los medios locales informaron que la situación se tornó desagradable. / Reuters

Calcuta es la capital del estado indio de Bengala Occidental y cuenta con una gran afición al fútbol en un país que, por lo demás, está loco por el críquet.

En la ciudad, es habitual ver a cientos de miles de aficionados reunirse en los estadios para ver un derbi entre clubes locales.

La BBC se ha puesto en contacto con los representantes de Lionel Messi para recabar sus comentarios.

Al anunciar la investigación, Banerjee pidió disculpas a Messi y a los “amantes del deporte” por el incidente ocurrido en el estadio.

“La comisión (de investigación) llevará a cabo una investigación detallada del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para evitar que se repitan sucesos similares en el futuro”, declaró el ministro principal en X.

Un agente de policía informó a los periodistas de que el “organizador principal” del evento había sido detenido, sin dar más detalles, según informa la AFP.

Las autoridades estudiarán cómo los organizadores podrían reembolsar el dinero a quienes compraron entradas, añadió el agente.

La Federación India de Fútbol (AIFF) afirmó que no había participado en el “evento privado”.

En la madrugada del sábado, miles de personas se alinearon en las calles y se congregaron frente al hotel donde se alojaba Messi para intentar verlo.

Hitesh, un abogado corporativo de 24 años, voló casi 1.900 kilómetros desde la ciudad de Bangalore, en el sur de la India.

“Para mí es algo personal. Como pueden ver, soy bastante bajito y me encanta jugar al fútbol con mis amigos”, declaró Hitesh a la BBC, de pie frente a la estatua.

“Messi es el jugador con el que más me identifico, nadie puede igualar su talento. Me da la esperanza de que con talento se puede conseguir cualquier cosa”.

Es solo una pequeña parte del homenaje que India rinde al exdelantero del Barcelona y del París Saint-Germain.

Los aficionados también pueden visitar la zona de aficionados “Hola Messi”, con una réplica a tamaño real de Messi sentado en un trono, una sala decorada con algunos de sus trofeos y una recreación de su casa de Miami con maniquíes del jugador y su familia sentados en un balcón.

