Panamá, 20 de abril del 2026

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    Natación

    Agostina Hein establece un nuevo récord en los Juegos Suramericanos

    La nadadora argentina se consagra con 10 medallas, incluyendo nueve de oro y una de plata.

    Humberto Cornejo

    La nadadora argentina Agostina Hein dejó una huella imborrable en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud al conquistar un total de 10 medallas, nueve de oro y una de plata, consolidándose como la gran figura de la natación en Panamá.

    Agostina Hein establece un nuevo récord en los Juegos Suramericanos
    Agostina Hein en la premiación en los 200 metros Mariposa Femenino. Foto: Cortesía/Juegos Suramericano

    Desde la primera jornada, Hein brilló con fuerza: se llevó el oro en los 800 metros libres y en los 200 metros combinados, estableciendo récords suramericanos en ambas pruebas.

    La joven continuó su dominio en los 100 y 200 metros mariposa, los 200 metros combinados y los 400 metros libres, además de sumar triunfos en los relevos femeninos y mixtos. Su única medalla de plata llegó en el relevo combinado mixto, completando una actuación histórica.

    Agostina Hein establece un nuevo récord en los Juegos Suramericanos
    Agostina Hein ganó plata en los 4x100 Relevo Combinado Mixto. Foto: Cortesía/Juegos Suramericanos

    Con esta cosecha de preseas, Hein superó la marca establecida por la brasileña Stephanie Balduccini en Rosario 2022, cuando logró 11 medallas en total (ocho de oro, una de plata y dos de bronce).

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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