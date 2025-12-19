Panamá, 19 de diciembre del 2025

    Béisbol

    Agrazal, Rivas y Salamín: los homenajeados del campeonato juvenil

    Humberto Cornejo
    Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín formaron parte del equipo de Coclé que ganó el torneo Mayor de 1987. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín serán los grandes homenajeados en la próxima edición del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, que arranca este 3 de enero.

    La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) decidió rendirles un tributo a estos tres íconos coclesanos por su legado y destacadas trayectorias en el béisbol nacional.

    Este reconocimiento se llevará a cabo durante la inauguración del 57º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil que dará inicio con el enfrentamiento entre Colón y Coclé en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce ese día a las 7:00 p.m.

    Agrazal, Rivas y Salamín: los homenajeados del campeonato juvenil
    Jugadores coclesanos celebran y levantan el trofeo. Foto: Archivo

    Agrazal, conocido como el Zurdo de Oro, es uno de los lanzadores más recordados de la historia del béisbol panameño.

    Con una marca de 77 victorias y 46 derrotas, Agrazal se destacó por su dominio en el montículo, con 972 ponches y apenas 249 bases por bolas. En su carrera, solo permitió dos jonrones, consolidándose como un referente del béisbol nacional, especialmente en el equipo de La Leña Roja en 1987.

    Por su parte, Rivas, un excelente receptor, dejó una huella con su bateo y liderazgo en el campo. Con un promedio de .341, alcanzó 72 dobles, 17 triples y 379 carreras anotadas durante su carrera, destacándose como pieza fundamental en la selección de La Leña Roja de Coclé de 1987.

    Salamín también sobresale como uno de los jugadores más completos de su generación, con un impresionante promedio de .313. En su carrera, acumuló 71 dobles, 14 triples, 287 carreras anotadas y 445 imparables, dejando un legado en el béisbol nacional.

    Este evento promete ser un certamen de buen nivel, con la participación de las 12 provincias deportivas y la oportunidad de rendir homenaje a estos tres grandes exponentes del deporte.

    En total, la fecha inaugural contará con seis emocionantes partidos, destacando los choques entre Darién y Panamá Este, Herrera frente a Los Santos, Chiriquí contra Veraguas, Occidente frente a Bocas del Toro y Metro contra Oeste. Todos arrancan desde las 7:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

