Águila y Ramírez, protagonistas de la previa del Derbi entre CAI y San Francisco

CAI y San Francisco chocan en un derbi clave; vikingos llegan líderes e invictos con Águila y Ramírez como voces de experiencia.

El Club Atlético Independiente (CAI) y el San Francisco se enfrentarán este viernes 6 de febrero en una nueva edición del derbi de La Chorrera, uno de los partidos más esperados del calendario de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026.

El conjunto vikingo llega a este compromiso en un momento sólido, invicto tras sus tres primeros encuentros, luego de golear 4-0 a Herrera FC y empatar ante Universitario (1-1) y Unión Coclé (0-0), resultados que lo mantienen como líder de la Conferencia Oeste con cinco unidades.

El técnico Roberto Rodríguez observa el trabajo de sus jugadores en la práctica. Foto: Elysée Fernández

Previo a este duelo especial, dos de sus jugadores, Rafael Águila y Yeison Ramírez, compartieron sus sensaciones y expectativas sobre un partido que trasciende la tabla de posiciones.

“He tenido la oportunidad de participar en bastantes derbis y la verdad que siempre ha sido un bonito partido, un partido que desde que empieza la semana se siente diferente y nos lo tomamos como un partido importante. Aparte de todo lo que ha venido pasando, es un partido diferente”, dijo Águila, quien ha ganado varios títulos con esta institución.

“Al final no importa mucho cómo uno va llegando, son partidos diferentes donde se juegan más que tres puntos y nosotros nos concentramos en lo de nosotros, sabemos lo que tenemos que mejorar, lo estamos haciendo para el viernes sacar un resultado positivo”, añadió.

Águila, de 29 años, cuenta con una carrera interesante, al jugar en el fútbol chino con el Foshan Nanshi (2024) y en Honduras con el Club Deportivo Marathón de Honduras (2025). También vistió los colores de la Academia Puerto Cabello en Venezuela (2022).

"Mejorar la tenencia de pelota y en esa parte creo que tengo un gran grado de responsabilidad en que el equipo juegue mejor, y la verdad es que estoy trabajando bastante para volver a darle lo que puedo al equipo, pasando por tener una mejor tenencia”, expresó.

Por su parte, Ramírez, quien vive su tercer torneo corto con el CAI y que tuvo la oportunidad de vestir ambas camisetas, resaltó el valor emocional y competitivo del derbi, recordando sus orígenes en el conjunto monje.

“Para mí siempre lo vamos a tomar con seriedad, creo que es un derbi, es un partido aparte. Representa mucho, ya que de niño venía a los estadios a ver el derbi y creo que para mi familia, para mí es bastante importante jugar este tipo de partidos y afrontarlo de la mejor manera posible", mencionó Ramírez.

“Tenemos que seguir confiando en lo que nosotros planteamos. Tenemos que estar más finos de cara al arco y creo que eso va a ser importante el día viernes. Es un equipo joven, pero nosotros nos hemos trazado el objetivo de clasificar en el primer lugar. Es un partido que va a ser disputado. Buscaremos los tres puntos”.

Con historia, rivalidad y orgullo de por medio, el derbi de La Chorrera promete nuevamente ser un choque intenso, cargado de emociones y con gran expectativa entre ambas aficiones, reafirmando su lugar como uno de los encuentros más atractivos de la LPF.