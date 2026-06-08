Aguirre afina el once titular de cara al debut de México en el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Javier ‘el Vasco’ Aguirre, seleccionador de México, afinó este lunes el once titular con el que debutará el Tri en el Mundial, este jueves ante Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Como es su costumbre desde que inició la concentración de sus dirigidos, ‘el Vasco’ dedicó varios minutos a observar los ejercicios de sus guardametas.

A pesar de la amplia experiencia del experimentado Guillermo Ochoa, quien participará en su sexta Copa del Mundo, Raúl Rangel, portero del Guadalajara, se mantiene a la cabeza para aparecer como titular ante los sudafricanos.

Carlos Acevedo, arquero del Santos mexicano, es el tercera opción, según lo insinuado por el ex entrenador del Atlético de Madrid.

En la defensa, Johan Vázquez se perfila como el líder de la zaga, luego del gran desempeño que mostró con el Genoa italiano.

El español Álvaro Fidalgo, otro de los hombres que se vislumbra como uno de los indiscutibles mostró su buen pie en el medio campo junto al colombiano Julián Quiñones, ambos exhibieron su buen entendimiento gracias al pasado que compartieron durante su etapa en el América de la liga mx.

La selección mexicana mejoró el ambiente de pesimismo que había entre la afición luego de la goleada por 5-1 que consiguió en su último partido de preparación ante la selección de Serbia, partido en el que los seguidores corearon cada acción del conjunto mexicano en el estadio Nemesio Díez de Toluca, Estado de México.

Una de las novedades en el entrenamiento de este lunes fue la presencia del defensa Diego Ochoa, quien trabajaba con la selección sub-23, pero hoy estuvo con el tri mayor para ayudar en la preparación.

Más tarde, la selección mexicana será abanderada para su participación en la Copa del Mundo por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien asistirá al campamento del seleccionado.