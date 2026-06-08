Panamá, 08 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mundial 2026

    Aguirre afina el once titular de cara al debut de México en el Mundial

    EFE
    Aguirre afina el once titular de cara al debut de México en el Mundial
    El seleccionador de México, Javier Aguirre (c-i), dirige un entrenamiento este lunes, en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

    Javier ‘el Vasco’ Aguirre, seleccionador de México, afinó este lunes el once titular con el que debutará el Tri en el Mundial, este jueves ante Sudáfrica en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

    Como es su costumbre desde que inició la concentración de sus dirigidos, ‘el Vasco’ dedicó varios minutos a observar los ejercicios de sus guardametas.

    A pesar de la amplia experiencia del experimentado Guillermo Ochoa, quien participará en su sexta Copa del Mundo, Raúl Rangel, portero del Guadalajara, se mantiene a la cabeza para aparecer como titular ante los sudafricanos.

    Carlos Acevedo, arquero del Santos mexicano, es el tercera opción, según lo insinuado por el ex entrenador del Atlético de Madrid.

    En la defensa, Johan Vázquez se perfila como el líder de la zaga, luego del gran desempeño que mostró con el Genoa italiano.

    El español Álvaro Fidalgo, otro de los hombres que se vislumbra como uno de los indiscutibles mostró su buen pie en el medio campo junto al colombiano Julián Quiñones, ambos exhibieron su buen entendimiento gracias al pasado que compartieron durante su etapa en el América de la liga mx.

    La selección mexicana mejoró el ambiente de pesimismo que había entre la afición luego de la goleada por 5-1 que consiguió en su último partido de preparación ante la selección de Serbia, partido en el que los seguidores corearon cada acción del conjunto mexicano en el estadio Nemesio Díez de Toluca, Estado de México.

    Una de las novedades en el entrenamiento de este lunes fue la presencia del defensa Diego Ochoa, quien trabajaba con la selección sub-23, pero hoy estuvo con el tri mayor para ayudar en la preparación.

    Más tarde, la selección mexicana será abanderada para su participación en la Copa del Mundo por Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien asistirá al campamento del seleccionado.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estudio identifica a Darién como epicentro del virus Oropouche en Centroamérica. Leer más
    • Consejo de la Unachi se reúne para escoger al rector interino; el vicerrector Académico presenta su renuncia. Leer más
    • Panamá empata 1-1 con Bosnia y Herzegovina. Leer más
    • Panamá cae ante Jamaica en partido amistoso. Leer más
    • Así cumple su condena el exministro Ferrufino: trabajo comunitario en los barrios de Ancón. Leer más
    • Actas revelan cómo votó el Coneaupa para acreditar tres universidades privadas. Leer más
    • ‘Hay elementos del crimen organizado sentados en lujosos despachos’: José Calderón. Leer más