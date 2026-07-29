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    Agustín Cedeño ganó la medalla de plata en Longboard

    El atleta conquistó la séptima medalla para Panamá en Santo Domingo 2026, tras una gran final de Longboard frente a México.

    Humberto Cornejo
    Agustín Cedeño ganó la medalla de plata en Longboard
    Agustín Cedeño durante su actuación en Santo Domingo 2026. Foto: Cortesía/COP

    El surfista panameño Agustín Cedeño volvió a demostrar su talento y dejó en alto el nombre de Panamá al conquistar la medalla de plata en la final de la modalidad Longboard de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Cedeño protagonizó una gran actuación en la disputa por la presea dorada, donde enfrentó al mexicano Jonathan Melendres, quien se quedó con el primer lugar de la competencia con una puntuación de 13.60. El representante panameño finalizó con 12.27 unidades, resultado que le permitió asegurar el segundo lugar y subir al podio regional.

    Con esta medalla de plata, Cedeño entregó al país la séptima presea en Santo Domingo 2026. La delegación panameña acumula hasta el momento dos medallas de oro, tres de plata y dos de bronce en la cita regional.

    El surfista se suma así a la lista de atletas panameños que han logrado subir al podio en República Dominicana, en una edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe donde Panamá continúa destacando en distintas disciplinas y ampliando su cosecha de medallas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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