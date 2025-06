Agyemang pone a ganar a la casa y Pochettino respira con el pase a cuartos

Entre la angustia y el júbilo, la selección de Estados Unidos eligió el primer camino empedrado para sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro con un 2-1 sobre Haití, que sin muchos recursos en la chistera supo sorprender con varios conejos a los pupilos de Mauricio Pochettino.

Estados Unidos quería confirmar su paso como líder absoluto e invicto. Cumplió la doble misión, pero la andadura no le resultó fácil. Distinto a lo que vivió la selección de Arabia Saudí, que hoy alcanzó su clasificación.

A una jornada de que México y Costa Rica definan su estatus final en el Grupo A, los emparejamientos establecidos para la fase de cuartos de final, que se disputarán los días 28 y 29, indican que Estados Unidos se medirá con el segundo de esa zona, y Arabia Saudí con el primero.

Agyemang makes no mistake 🫡 pic.twitter.com/q0O7gzsFQS — Gold Cup (@GoldCup) June 23, 2025

México y Costa Rica, empatadas con 6 puntos en 2 salidas, cerrarán la actividad del Grupo A más tarde en el Allegiant Stadium, de la ciudad de Paradise (Nevada).

🔝🇺🇸@USMNT will face either Mexico or Costa Rica in the @GoldCup quarterfinals. pic.twitter.com/GfWhXApNMz — Major League Soccer (@MLS) June 23, 2025

Malik Tilman puso hoy a celebrar temprano al equipo de las Barras y las Estrellas con un gol a los 10 minutos. Parecía que todo sería fiesta en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), pero la formación de Haití, que poco tenía para perder, dejó todo igual en el 19 a través de Louicius ‘Luis’ Don Deedson.

Con el gol del delantero del PSV neutralizado, y la euforia devuelta por el ariete Don Deedson a Les Grenadiers, el desánimo cundió por varios minutos en las filas del equipo local.

Al Buraikan sends it to the back of the net! pic.twitter.com/huCBYR7jJR — Gold Cup (@GoldCup) June 23, 2025

Sin respuestas en el resto del primer tiempo, ni síntomas de cambio en el comienzo del segundo, Pochettino debió apelar a sus recursos en el banco a partir de los 70 minutos con el ingreso de Cristopher Attys y el diez Diego Luna, la plantilla recuperó su rebeldía y Agyemang, un centrocampista mutado a punta de ataque, apareció para poner todo en orden.

El triunfo apretado y angustioso no sirvió para echar cohetes, pero con 9 puntos de 9 posibles en las alforjas, la selección de Estados Unidos se ha instalado en los cuartos de final del torneo desde el Grupo D.

Don Louicius will not be denied 🇭🇹 pic.twitter.com/mU0cAI7JMW — Gold Cup (@GoldCup) June 22, 2025

Arabia Saudí, país invitado a la Copa Oro, sorprendía al mismo tiempo en el Allegiant Stadium de Paradise (Nevada), al empatar 1-1 con Trinidad y Tobago, resultado que le garantizó 4 puntos en el Grupo D y su clasificación a la instancia de los 8 mejores como escolta de la formación dirigida por el argentino Pochettino.

Dante Sealy puso adelante a los Guerreros Soca en el minuto 10, pero Firas Al-Buraikan dejó todo en tablas y certificó la clasificación de los Halcones Verdes con un tanto en el 60.

La clasificación final de la zona dejó en el tercer puesto a Trinidad y Tobago con 2 y en la planta baja a Haití con 1.