Ainstein asume el reto de revivir al Árabe Unido: ‘Sin presión, solo motivación’

Exclusivo Suscriptores

El técnico Javier Ainstein está de vuelta en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) y lo hace con una misión clara de llevar al Árabe Unido de Colón nuevamente a los primeros planos del balompié nacional.

El estratega toma las riendas del conjunto colonense con entusiasmo, especialmente por la oportunidad de involucrarse desde cero en la planificación del plantel.

“Muy contento, también por la diferencia: siempre me había tocado dirigir como un apagafuegos. Esta vez el proyecto era apoyar en la captación, en armar un equipo”, destacó Ainstein.

“Eso fue atractivo para mí. En tantos años en esto, nunca me habían hecho un ofrecimiento de esa naturaleza”, agregó.

¡𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝗜𝗡𝗔𝗨𝗚𝗨𝗥𝗔𝗟! 🗓



Te traemos la primera jornada del Torneo Clausura 2025 de la #LPFTigo 🏆#NuestroFútbol pic.twitter.com/sApI3OD08i — LPF TIGO (@LPFpanama) July 11, 2025

Sobre la presión que implica dirigir a un club histórico como el Árabe Unido, el técnico fue claro al decir que no siente presión.

“La presión es motivación. Hablaba con un motivador que me decía: ‘A mochilas pesadas, espaldas más fuertes’. Es un desafío, no me siento presionado”, afirmó.

El objetivo no es menor: romper con una sequía de títulos que arrastra el club desde el Apertura 2016. Aún así, Ainstein confía en el grupo que ha conformado.

“Estoy muy contento de entrenar a esta clase de jugadores. Estoy trabajando con jugadores muy talentosos”, mencionó Ainstein.

El Árabe debutará este sábado frente a nada más y nada menos que el Plaza Amador, campeón defensor, en el COS Sports Plaza, a partir de las 8:15 p.m.

“Al fanático lo tenemos que enamorar. Y eso solo se logra con un equipo sólido, ganador y de buen juego”, sentenció.