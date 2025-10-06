AIP, Brader, ISP y El Colegio de Panamá avanzan a semifinales en Liga123

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo 5 de octubre se celebraron los cuatro partidos de cuartos de final de la Liga123 en su categoría Sub-8. Toda la jornada se disputó en el Geely Field del Yappy Park.

El primer choque fue entre el gran candidato al título, los Fighting Owls de la Academia Interamericana, y las Águilas del Colegio Javier. Impulsados por un inicio explosivo que los vio anotar siete goles en la primera parte, los Owls triunfaron 10-3.

Juan Ramón Moses Díaz lideró el ataque con un triplete en los minutos 1, 15 y 39. Lo acompañaron Emmanuel González (2′ y 17′), Ricardo Tapia (8′ y 10′), Manuel González (14′ y 30′) y Rogelio Romero (21′). Por las Águilas marcaron Diego Barrios (10′ y 32′) y Eduardo Vergara (22′).

El segundo partido fue uno de los más cardíacos de la jornada y el único en irse a penales, entre los Dolphins de la International School of Panama y los Gators del Colegio St. Mary. Los Dolphins ganaron en la tanda 4-3, tras empatar 3-3 en el tiempo regular.

Nathan Simhon (9′ y 17′) anotó un doblete para los Dolphins, mientras que Antonio Salazar marcó el tercer tanto. Por los Gators, Milan Vieto brilló con dos goles (3′ y 16′) y Carlos Ceballos aportó otro.

El tercer encuentro de cuartos de final fue entre los Brader Raiders y el Colegio San Agustín. Los Raiders se llevaron una victoria contundente por 5-1.

Cinco anotadores distintos marcaron para el Brader: Santiago Batista (1′), Alfredo Luciani (3′), Andrés García (9′), Lucas Arias (34′) y Nicolás Dopeso (39′). Por el San Agustín descontó Mathias Olivares al 36.

El último enfrentamiento de cuartos de final lo disputaron los Eagles de El Colegio de Panamá y los Spartans del Colegio La Salle. Los Eagles ganaron 2-0 con goles de Evan Domínguez (12′) y Nicolás Orozco (14′).

Detalles de las semifinales

Las semifinales de la Liga123 Sub-8 se jugarán este domingo 12 de octubre en el Geely Field del Yappy Park, con la siguiente programación:

International School of Panama vs. El Colegio de Panamá – 9:00 a.m.

Colegio Brader vs. Academia Interamericana – 10:00 a.m.