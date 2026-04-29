AIP, Brader y San Agustín encabezan la Liga123 para cerrar abril

Este pasado domingo se disputó la tercera jornada de la Liga123 en la categoría Sub-10, con un total de seis partidos. Toda la cartelera se llevó a cabo en el Geely Field de Yappy Park.
El primer partido fue la victoria 7-2 de los Brader Raiders sobre las Águilas del Colegio Javier. Mateo Cohen y Guillermo Blanco anotaron tripletes, mientras que Ignacio Gutiérrez añadió otro tanto. Por las Águilas, Diego Barrios y Lucas Garrido marcaron uno cada uno.
En el segundo encuentro, los Fighting Owls de la Academia Interamericana golearon 5-0 a los Green Panthers del Instituto Panamericano, con anotaciones de Ignacio Villanueva, Ricardo Díaz, Antonio Tejada, Nicolás Tapia y Fernando Sánchez.
El tercer duelo fue triunfo del Colegio Episcopal por 3-1 sobre los Mustangs del Panamerican School. Mathew Brewer, Mateo Vallarino y Daniel Herrera marcaron para el Episcopal, mientras que Gael Gutiérrez descontó.
En el cuarto partido, The Oxford School venció por la mínima a los Lions del Colegio Real, con gol de Armando Mayorga al minuto 36.
El quinto encuentro fue victoria del Colegio San Agustín por 1-0 sobre los Eagles de El Colegio de Panamá, con un tanto de Noah Lee.
La jornada cerró con un empate 0-0 entre los Dolphins del International School of Panama y los Spartans del Colegio La Salle.
Tras tres fechas disputadas, los Fighting Owls y los Brader Raiders lideran el Grupo A con puntaje perfecto. En el Grupo B, el Colegio San Agustín es líder con siete puntos, seguido de un triple empate entre Dolphins, Oxford y Spartans.
Calendario de la cuarta fecha
La cuarta jornada de la Liga123 Sub-10 se disputará este domingo en el Geely Field de Yappy Park, con el siguiente itinerario:
International School vs Colegio St. Mary – 8:00 a.m.
Colegio Real vs Colegio San Agustín – 9:00 a.m.
El Colegio de Panamá vs Oxford School – 10:00 a.m.
Instituto Panamericano vs Metropolitan School – 11:00 a.m.
Academia Interamericana vs Colegio Javier – 12:00 p.m.
Colegio Brader vs Colegio Episcopal – 1:00 p.m.