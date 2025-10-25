AIP Fighting Owls y MET Jaguars chocan por la corona de la Liga10 Sub-16

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Ha llegado el momento. Una nueva temporada de Liga10 está a punto de culminar con la disputa del partido por el título entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana, candidato al campeonato durante toda la temporada, y los Jaguars del Metropolitan School, un merecido pero sorpresivo finalista.

La acción en Yappy Park iniciará más temprano con el partido por el tercer lugar entre el Thomas Jefferson School y el Colegio La Salle.

Un duelo con aires de David contra Goliath

Después de lo visto a lo largo de la temporada regular, muy pocos habrían predicho este enfrentamiento como la final. La duda nunca fue sobre los Fighting Owls, que dominaron el Grupo B durante toda la fase de grupos, sino sobre los Jaguars, que tuvieron altibajos pero se recuperaron cuando más importaba para clasificar de forma muy merecida.

La Academia Interamericana ya fue campeona en esta categoría, en 2021 y 2022. Ese bicampeonato sanó la frustración del subcampeonato en 2019, ante el Panamerican por penales.

El Metropolitan School, en cambio, vive su primera final en la historia de la Liga10 Sub-16. De hecho, 2025 es su primer año clasificando a unos cuartos de final. La falta de experiencia no ha sido obstáculo: si han llegado hasta aquí, es por mérito propio, y ahora están a un paso de consumar una historia de cenicienta.

Además, estos dos equipos ya se enfrentaron en la temporada regular, en un duelo parejo que terminó 1-1.

Cómo llegaron hasta acá

Los Jaguars del Metropolitan School y los Fighting Owls de la Academia Interamericana compartieron el Grupo B durante la fase regular. Los Jaguars finalizaron cuartos, mientras que los Fighting Owls ganaron el grupo de forma invicta.

Los Jaguars comenzaron la temporada con una derrota 3-0 ante Smart Academy, pero se repusieron al vencer 3-2 al Colegio Real. Luego cayeron por la mínima ante El Colegio de Panamá.

En la cuarta fecha vencieron 3-1 al Colegio Javier, en la quinta igualaron 1-1 con la AIP, y cerraron la fase con una derrota 2-0 ante los Potros del Thomas Jefferson. En cuartos de final dieron el golpe: eliminaron a los campeones defensores Brader Raiders en penales, y en semifinales superaron al Colegio La Salle 2-0.

Los Fighting Owls, por su parte, tuvieron un camino más estable. Ganaron 2-0 a El Colegio de Panamá en la primera fecha y 2-0 a Smart Academy en la tercera.

Luego superaron 2-1 al Thomas Jefferson, empataron con el MET, vencieron 3-0 al Colegio Real, e igualaron sin goles con el Colegio Javier. En cuartos derrotaron 3-2 al Panamerican School y en semifinales eliminaron al Thomas Jefferson en penales.

Este partido promete ser intenso. Ya se enfrentaron en la fase de grupos sin sacarse diferencias.

El MET ha ido de menos a más, mientras que la AIP ha mostrado vulnerabilidad por momentos. Todo apunta a una final de infarto.

Las claves del partido

Ali Farhat

Los Jaguars del Metropolitan School han anotado 10 goles en lo que va del torneo, y cinco llevan la firma de su delantero estrella Ali Farhat, quien además ha asistido en tres más. Farhat ha sido determinante en los cuartos y semifinales: anotó el gol del empate en el último minuto ante Brader que forzó los penales, y marcó uno de los dos tantos en semifinales ante La Salle.

Es el epicentro del ataque de los Jaguars y necesitará otra gran actuación si su equipo quiere quedarse con el título. Por su parte, los Fighting Owls deberán contenerlo si desean alzar el trofeo.

El balance ofensivo de los Fighting Owls

El caso de la Academia Interamericana es lo opuesto al del MET. Sus 14 goles se reparten entre nueve jugadores, con Ignacio Guardiola como máximo artillero con tres. Los goles pueden venir de cualquier jugador, lo que complica las estrategias defensivas rivales.

Además, el equipo recuperó recientemente a su estrella Alfredo Maduro Moses, considerado uno de los mejores Sub-16 del país. Maduro estuvo ausente varios meses participando en microciclos con las selecciones nacionales, y su regreso podría ser el impulso final para que los Owls den el último paso hacia el campeonato.

Calendario del domingo por la noche

La jornada final de la Liga10 Sub-16 se jugará en la cancha principal del Yappy Park, bajo la siguiente programación:

Colegio La Salle vs. Thomas Jefferson School , 5:30 p.m. ( por el tercer lugar )

Academia Interamericana vs. Metropolitan School, 7:30 p.m. (por el campeonato)