AIP, Smart Academy, La Salle y Colegio Real brillan en debut en Liga10

Este sábado culminó la primera fecha de la nueva temporada de Liga10 Sub-16 con cuatro partidos. Todos los encuentros se disputaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

AIP Fighting Owls aprovechan gran segundo tiempo para conseguir los tres puntos

En el primer partido de la jornada sabatina, los Fighting Owls de la Academia Interamericana blanquearon a los Eagles de El Colegio de Panamá.

Ambos goles vinieron en el segundo tiempo, con Camilo Clement abriendo el marcador al minuto 32 y Thiago Chalmers sellando el triunfo al 54, con asistencia de Ignacio Guardiola.

Smart Academy vence al Metropolitan School en los minutos finales

En el segundo enfrentamiento del día, los Smart Academy Tigers golearon a los Jaguars del Metropolitan School 3-0, con un diluvio de goles sobre el final del partido.

Ian Luca Centella aportó un doblete, anotando a los minutos 47 y 60, mientras que Paulino Mitre marcó el segundo gol al 54.

La Salle Spartans blanquean a los Panamerican School Mustangs

En el tercer partido de la velada, los Spartans de La Salle se impusieron 2-0 a los Mustangs del Panamerican School.

Ryan Greaves abrió el marcador al 19’, y un tanto oportuno de Matteo Meinhardt Fernández sentenció el partido al 47’.

Lions del Colegio Real golean a las Águilas del Colegio Javier

En el cierre de la primera fecha de la categoría Sub-16 de Liga10, los Lions del Colegio Real golearon 3-0 a las Águilas del Colegio Javier.

Rodrigo Quijano madrugó al rival con un tanto al 6’. Luego, en el segundo tiempo, anotaron Lucas Birbragher al 45’y Cristhian Loo al 53’ para sellar la goleada.

Próximos partidos

La Liga10 Sub-16 volverá a la acción el sábado 30 de agosto, con una cartelera de seis partidos:

Colegio Real vs. Metropolitan School – 1:00 p.m.

Smart Academy vs. Thomas Jefferson School – 2:30 p.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio Javier – 4:00 p.m.

Panamerican School vs. Colegio St. Mary – 5:30 p.m.

Instituto Atenea vs. Instituto Panamericano (IPA) – 7:00 p.m.

Brader vs. International School of Panama – 8:30 p.m.

Todos los partidos se disputarán en el Yappy Park.