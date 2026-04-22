AIP y Brader dominan en primera semana de Kiwanis Football League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Kiwanis Football League inició su temporada con dominio de Fighting Owls y Raiders, tanto en varsity como juvenil, en un fin de semana lleno de acción.

Este pasado fin de semana marcó el inicio del primer semestre de la temporada de la Kiwanis Football League, con la disputa de partidos de contact football en sus categorías juvenil y varsity.

Tanto los partidos de varsity, el viernes, como los de juvenil, el sábado, se celebraron en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

Varsity Football: Fighting Owls y Raiders vencen a Eagles y Kolts

Los campeones defensores, los Fighting Owls de la Academia Interamericana, fueron los encargados de dar el puntapié inicial a la temporada, enfrentándose a los debutantes en la categoría, los Eagles de El Colegio de Panamá. Los Fighting Owls triunfaron con autoridad por 49-0.

Bolívar Vallarino (cen.) fue de los jugadores más destacados en el fin de semana. Cortesía: Kiwanis Football League.

Bolívar Vallarino lideró al equipo por la vía terrestre, con 23 corridas para 173 yardas, promediando 7.5 yardas por intento, siendo la más larga de 19, además de aportar tres anotaciones. Juan Felipe Castro, con tres corridas de anotación, y Vicente Rosanía, con una escapada de 43 yardas, también fueron fundamentales en la victoria.

En el segundo partido de la jornada, los Brader Raiders tomaron revancha por la derrota en semifinales del año anterior, venciendo a los Kiwanis Kolts por 19-7.

Los Brader Raiders vencieron 19-7 a los Kiwanis Kolts. Cortesía: Kiwanis Football League.

Ricardo Francolini abrió el marcador desde la defensa, tras bloquear un punt, recuperar el balón y anotar de inmediato. Raúl Barraza también fue clave para los Raiders, con un touchdown por corrida de seis yardas y otro tras una intercepción retornada. Por los Kolts, Carlos Villarreal había adelantado al equipo en el primer cuarto con una anotación terrestre.

Juvenil: Fighting Owls se imponen ante Eagles y Raiders sobre Kolts

El primer partido de la jornada sabatina fue una reedición de la gran final del año pasado entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los campeones defensores, los Fighting Owls. La AIP se impuso en un duelo cerrado por 7-6.

Los Fighting Owls de la Academia Interamericana vencieron a los Eagles de El Colegio de Panamá 7-6 en un partido muy cerrado y defensivo. Cortesía: Kiwanis Football League.

La única anotación de la AIP llegó tras la recuperación de un fumble por Felipe De la Guardia. La patada de punto extra marcó la diferencia en el marcador. Los Eagles respondieron con una corrida para anotación de Sebastián Paredes, pero no fue suficiente para revertir el resultado.

El segundo enfrentamiento, y último del fin de semana, fue entre los Brader Raiders y los Kiwanis Kolts. Los Raiders iniciaron la temporada con una victoria por 20-6.

Juan Manuel Aizpurúa fue fundamental en el triunfo de los Brader Raiders por 20-6 sobre los Kiwanis Kolts. Cortesía: Kiwanis Football League.

Juan Manuel Aizpurúa lideró la ofensiva de los Raiders, con 14 corridas para 178 yardas y una anotación, promediando 12.7 yardas por acarreo, con una corrida larga de 47 yardas. Julián McLeod y Santiago Sánchez también aportaron anotaciones, mientras que el único touchdown de los Kolts llegó mediante una corrida de Jesús Laneado.

La acción sigue este fin de semana

Este fin de semana estará marcado por el inicio del flag football femenino en categoría mini, con la celebración del tradicional jamboree el sábado al mediodía.

Además, desde el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center, se disputará la segunda fecha de contact en varsity y juvenil bajo el siguiente calendario:

Viernes (Varsity)

Balboa Dragons vs. AIP Fighting Owls – 6:00 p.m.

El Colegio de Panamá Eagles vs. Kiwanis Kolts – 8:30 p.m.

Sábado (Juvenil)

Balboa Dragons vs. AIP Fighting Owls – 5:00 p.m.

El Colegio de Panamá Eagles vs. Kiwanis Kolts – 7:00 p.m.