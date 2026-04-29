AIP y Colegio Real: líderes firmes en Liga10 tras tres jornadas

Este fin de semana se disputó la tercera fecha de la temporada 2026 de la Liga10 en la categoría Sub-18, con una cartelera de seis partidos. Toda la jornada se llevó a cabo en el Yappy Park de Paseo del Norte.
El primer partido del día fue la victoria 5-0 de los Fighting Owls de la Academia Interamericana sobre las Águilas del Colegio Javier. Salvador Valencia firmó un doblete, mientras que Remo Watson, Lorenzo Romagosa y Santiago Typaldos anotaron un gol cada uno.
En el segundo duelo, los Brader Raiders se impusieron 1-0 sobre los Eagles de El Colegio de Panamá, con tanto de Aníbal Ortega, autor del único gol del partido.
El tercer encuentro fue triunfo 2-1 de los Dolphins del International School of Panama sobre los Thunders del Instituto Atenea de Panamá. Michael Fitzgerald y Samuel Marcano marcaron para los Dolphins, mientras que Diego Gutiérrez descontó.
El cuarto juego terminó en un empate 2-2 entre los Spartans del Colegio La Salle y los Potros del Thomas Jefferson School. Miguel Quintero anotó un doblete para los Spartans, mientras que Samael Gallardo y Massimo Parodi marcaron para los Potros.
En el penúltimo encuentro, los Lions del Colegio Real derrotaron 5-2 a los Green Panthers del Instituto Panamericano. Angelo Simpson volvió a ser determinante con un triplete, acompañado por goles de Elian Ortega y Jaime Domínguez. Germán Umaña y Fermín Ellis anotaron para los Panthers.
El último enfrentamiento de la jornada fue un empate 1-1 entre los Tigers del Smart Academy y los Jaguars del Metropolitan School. Alexander Ángel marcó para los Jaguars y Juan López para los Tigers.
Tras tres fechas completas, los Fighting Owls lideran el Grupo A con 7 puntos, seguidos por los Jaguars con 5. En el Grupo B, los Lions del Colegio Real dominan con 9 puntos, seguidos por los Mustangs del Panamerican School y los Green Panthers del IPA.
Calendario de la cuarta fecha
La cuarta jornada de la Liga10 Sub-18 se disputará este sábado en el Yappy Park, con el siguiente itinerario:
El Colegio de Panamá vs Smart Academy – 1:00 p.m.
Instituto Enrico Fermi vs Colegio Brader – 2:30 p.m.
Academia Interamericana vs Metropolitan School – 4:00 p.m.
Colegio La Salle vs Instituto Atenea – 5:30 p.m.
International School vs Colegio Real – 7:00 p.m.
Thomas Jefferson School vs Panamerican School – 8:30 p.m.