Panamá, 29 de abril del 2026

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    AIP y Colegio Real: líderes firmes en Liga10 tras tres jornadas

    La Liga10 Sub-18 completó su tercera jornada con goleadas, empates y líderes firmes en ambos grupos, perfilando la lucha por la clasificación.

    Jaime Heilbron Ortega
    AIP y Colegio Real: líderes firmes en Liga10 tras tres jornadas
    Los Fighting Owls de la Academia Interamericana (izq.) y los Lions del Colegio Real (der.) son líderes de grupo en Liga10. Cortesía: Grupo10.

    Este fin de semana se disputó la tercera fecha de la temporada 2026 de la Liga10 en la categoría Sub-18, con una cartelera de seis partidos. Toda la jornada se llevó a cabo en el Yappy Park de Paseo del Norte.

    El primer partido del día fue la victoria 5-0 de los Fighting Owls de la Academia Interamericana sobre las Águilas del Colegio Javier. Salvador Valencia firmó un doblete, mientras que Remo Watson, Lorenzo Romagosa y Santiago Typaldos anotaron un gol cada uno.

    En el segundo duelo, los Brader Raiders se impusieron 1-0 sobre los Eagles de El Colegio de Panamá, con tanto de Aníbal Ortega, autor del único gol del partido.

    El tercer encuentro fue triunfo 2-1 de los Dolphins del International School of Panama sobre los Thunders del Instituto Atenea de Panamá. Michael Fitzgerald y Samuel Marcano marcaron para los Dolphins, mientras que Diego Gutiérrez descontó.

    El cuarto juego terminó en un empate 2-2 entre los Spartans del Colegio La Salle y los Potros del Thomas Jefferson School. Miguel Quintero anotó un doblete para los Spartans, mientras que Samael Gallardo y Massimo Parodi marcaron para los Potros.

    En el penúltimo encuentro, los Lions del Colegio Real derrotaron 5-2 a los Green Panthers del Instituto Panamericano. Angelo Simpson volvió a ser determinante con un triplete, acompañado por goles de Elian Ortega y Jaime Domínguez. Germán Umaña y Fermín Ellis anotaron para los Panthers.

    El último enfrentamiento de la jornada fue un empate 1-1 entre los Tigers del Smart Academy y los Jaguars del Metropolitan School. Alexander Ángel marcó para los Jaguars y Juan López para los Tigers.

    Tras tres fechas completas, los Fighting Owls lideran el Grupo A con 7 puntos, seguidos por los Jaguars con 5. En el Grupo B, los Lions del Colegio Real dominan con 9 puntos, seguidos por los Mustangs del Panamerican School y los Green Panthers del IPA.

    Calendario de la cuarta fecha

    La cuarta jornada de la Liga10 Sub-18 se disputará este sábado en el Yappy Park, con el siguiente itinerario:

    • El Colegio de Panamá vs Smart Academy – 1:00 p.m.

    • Instituto Enrico Fermi vs Colegio Brader – 2:30 p.m.

    • Academia Interamericana vs Metropolitan School – 4:00 p.m.

    • Colegio La Salle vs Instituto Atenea – 5:30 p.m.

    • International School vs Colegio Real – 7:00 p.m.

    • Thomas Jefferson School vs Panamerican School – 8:30 p.m.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes

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