AIP y Colegio Real: líderes firmes en Liga10 tras tres jornadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Liga10 Sub-18 completó su tercera jornada con goleadas, empates y líderes firmes en ambos grupos, perfilando la lucha por la clasificación.

Este fin de semana se disputó la tercera fecha de la temporada 2026 de la Liga10 en la categoría Sub-18, con una cartelera de seis partidos. Toda la jornada se llevó a cabo en el Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer partido del día fue la victoria 5-0 de los Fighting Owls de la Academia Interamericana sobre las Águilas del Colegio Javier. Salvador Valencia firmó un doblete, mientras que Remo Watson, Lorenzo Romagosa y Santiago Typaldos anotaron un gol cada uno.

En el segundo duelo, los Brader Raiders se impusieron 1-0 sobre los Eagles de El Colegio de Panamá, con tanto de Aníbal Ortega, autor del único gol del partido.

El tercer encuentro fue triunfo 2-1 de los Dolphins del International School of Panama sobre los Thunders del Instituto Atenea de Panamá. Michael Fitzgerald y Samuel Marcano marcaron para los Dolphins, mientras que Diego Gutiérrez descontó.

El cuarto juego terminó en un empate 2-2 entre los Spartans del Colegio La Salle y los Potros del Thomas Jefferson School. Miguel Quintero anotó un doblete para los Spartans, mientras que Samael Gallardo y Massimo Parodi marcaron para los Potros.

En el penúltimo encuentro, los Lions del Colegio Real derrotaron 5-2 a los Green Panthers del Instituto Panamericano. Angelo Simpson volvió a ser determinante con un triplete, acompañado por goles de Elian Ortega y Jaime Domínguez. Germán Umaña y Fermín Ellis anotaron para los Panthers.

El último enfrentamiento de la jornada fue un empate 1-1 entre los Tigers del Smart Academy y los Jaguars del Metropolitan School. Alexander Ángel marcó para los Jaguars y Juan López para los Tigers.

Tras tres fechas completas, los Fighting Owls lideran el Grupo A con 7 puntos, seguidos por los Jaguars con 5. En el Grupo B, los Lions del Colegio Real dominan con 9 puntos, seguidos por los Mustangs del Panamerican School y los Green Panthers del IPA.

Calendario de la cuarta fecha

La cuarta jornada de la Liga10 Sub-18 se disputará este sábado en el Yappy Park, con el siguiente itinerario:

El Colegio de Panamá vs Smart Academy – 1:00 p.m.

Instituto Enrico Fermi vs Colegio Brader – 2:30 p.m.

Academia Interamericana vs Metropolitan School – 4:00 p.m.

Colegio La Salle vs Instituto Atenea – 5:30 p.m.

International School vs Colegio Real – 7:00 p.m.

Thomas Jefferson School vs Panamerican School – 8:30 p.m.