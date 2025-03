Air Jordan, 40 años de un mito prohibido

Las zapatillas que lo cambiaron todo. Un mito construido a partir de una multa de la NBA. Michael Jordan inició su imperio de negocios. Las Air Jordan de Nike cumplen 40 años.

El 1 de abril de 1985, Nike sacó a la venta unas llamativas zapatillas rojas y negras que cambiarían la historia del baloncesto y del deporte en general.

