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    Competencia

    Aisha Williams gana la medalla de bronce en el Mundial U-17 de Lucha

    La istmeña conquistó la presea en Azerbaiyán, en la categoría de 73 kg.

    Humberto Cornejo
    Aisha Williams gana la medalla de bronce en el Mundial U-17 de Lucha
    Aisha Williams aseguró el podio al superar a la húngara Bianka Barany. Foto: Cortesía/UWW

    La luchadora panameña Aisha Williams conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial U-17 de Lucha, disputado en Bakú, Azerbaiyán.

    Williams, quien recientemente se había colgado la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, ratificó su buen momento al subir al podio, esta vez en una cita de carácter mundial.

    La panameña compitió en la categoría de los 73 kilogramos, donde inició su camino con autoridad al imponerse por 8-0 ante la turca Sude Naz Çamoğlu en los octavos de final. En la siguiente ronda, cayó por 0-11 frente a la ucraniana Solomiia Petriv, resultado que la llevó a disputar el repechaje.

    Aisha Williams gana la medalla de bronce en el Mundial U-17 de Lucha
    Aisha Williams celebra tras ganar el combate final. Cortesía/COP

    Lejos de venirse abajo, Williams mostró carácter y determinación para mantenerse en la pelea por el podio. En esa instancia, derrotó por 6-4 a la brasileña Kaillany Melo, resultado que le aseguró su pase al combate por la medalla de bronce.

    Ya en la disputa por el tercer lugar, la istmeña completó su destacada actuación con una sólida victoria por 4-0 sobre la húngara Bianka Barany, asegurando así su lugar en el podio mundial.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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