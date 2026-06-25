Panamá, 25 de junio del 2026
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    NBA

    AJ Dybantsa, la primera selección del ‘draft’ por los Wizards

    EFE
    AJ Dybantsa, la primera selección del ‘draft’ por los Wizards
    AJ Dybantsa firma un balón durante el draft de la NBA en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Ángel Colmenares

    Los Washington Wizards eligieron este martes a AJ Dybantsa, alero de Brigham Young University (BYU) de Utah, con la primera selección del draft. Además, se convirtió en el primer jugador en la historia de la universidad en ser elegido en el primer lugar.

    Dybantsa, de 2.06 metros de altura, promedió 25.5 puntos, 6.8 rebotes y 3.7 asistencias por partido en la última temporada con BYU.

    El alero se incorpora a unos Wizards que pretenden cambiar el rumbo después de acostumbrarse a la irrelevancia deportiva en las últimas temporadas.

    “Tengo mucho trabajo por hacer, pero esto es un premio por todo el sacrificio que he hecho”, dijo Dybantsa segundos después de que el comisionado de la NBA, Adam Silver, anunciara su elección.

    Los Wizards fueron el peor equipo de la NBA en la última campaña, con solo 17 victorias en la temporada regular y 65 derrotas.

    La franquicia capitalina no juega los ‘playoffs’ desde el curso 2020-2021.

    AJ Dybantsa, nacido en Brockton (Massachusetts), llega a la NBA tras una única temporada en BYU en la que se consolidó como uno de los anotadores más sólidos del país.

    EFE

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