    Béisbol

    Al borde del fracaso: Panamá sufre tercera derrota en el Mundial Sub-18 de Béisbol en Japón

    Guillermo Pineda G.
    Panamá ha anotado 2 carreras y ha permitido 15 en 3 partidos. Cortesía

    La novena panameña continúa sin conocer la victoria en el Campeonato Mundial de Béisbol Sub-18, que se celebra en Okinawa, Japón. Este domingo, Panamá cayó 2 carreras por 1 frente a la representación de China Taipei (Taiwán), en un duelo cerrado que se definió en la parte baja de la séptima entrada.

    El zurdo Joel González trabajó 6.2 episodios de gran nivel, permitiendo únicamente cuatro imparables, dos carreras, regalando dos boletos y ponchando a tres contrarios. Su salida de calidad, pese a la derrota, le valió la firma como pelotero profesional con los Padres de San Diego.

    Joel González firmó con los Padres de San Diego. Cortesía

    La ofensiva panameña respondió en la alta de la séptima entrada, cuando Juan David Caballero conectó doble hacia el jardín derecho y, posteriormente, anotó desde la intermedia gracias a un imparable de Luis Rivera. Con esa rayita, Panamá igualó las acciones y alimentó la esperanza de un triunfo. Sin embargo, en el cierre de ese mismo episodio, China Taipei fabricó la carrera decisiva que dejó tendido en el terreno al equipo panameño.

    Caballero cerró el compromiso con una destacada actuación ofensiva de 3-2 con una carrera anotada. Rivera terminó de 4-2 con una producida, mientras que William Cutshall (4-1) y Yadier Fuentes (3-1) también aportaron imparables.

    Con esta derrota, Panamá queda con marca de 0-3 en el Grupo B, tras debutar con una caída abultada ante Estados Unidos y perder posteriormente frente a Australia. A falta de dos compromisos en la fase regular, ante Alemania y China, el combinado nacional necesita ganar para evitar un cierre en blanco en el certamen.

    La tabla de posiciones refleja la dificultad del grupo: Estados Unidos lidera con paso perfecto (3-0), seguido por Australia, Alemania y Chinese Taipei con récord de 2-1. En el fondo aparecen Panamá y China con 0-3.

    Solo los tres mejores avanzan a la Súper Ronda, arrastrando sus victorias y derrotas contra equipos clasificados, lo que complica aún más las aspiraciones panameñas.

