Al Nassr de Cristiano pierde en Supercopa Saudí por penales

El acierto en el lanzamiento de penales dio el segundo éxito en la Supercopa de Arabia Saudí al Al Ahli después de que el encuentro terminara con empate a dos goles, lo que dejó al equipo de Cristiano Ronaldo e Íñigo Martínez sin título.

El Al Ahli, que solo había logrado este trofeo en 2016, esquivó la derrota en la final disputada en el Hong Kong Stadiumcon un gol en el minuto 89 del brasileño Roger Ibáñez. Después, desde los once metros, marcó los cinco disparos, mientras que el Al Nassr falló el cuarto, lanzado por Abdullah Al Khairabi y que detuvo el meta senegalés Eduard Mendy.

Cristiano Ronaldo se quedó a las puertas de lograr su primer título en Arabia Saudí. El equipo del astro luso, que abrió el marcador en el minuto 41 al transformar un penalti, no pudo mantener su ventaja y en el añadido de la primera parte el marfileño Frank Kessie consiguió el empate a un gol.

El Al Nassr de Jorge Jesus, con futbolistas como Íñigo Martínez, Kingsley Coman y Joao Felix, volvió a ponerse por delante gracias al croata Marcelo Brozovic en el 82, pero a un minuto del cierre el brasileño Roger Ibáñez, asistido por Riyad Mahrez, rescató al cuadro de Matthias Jaissle y llevó el desenlace a los penaltis.

El Al Ahli marcó los cinco por medio de Ivan Toney, Frank Kessie, Riyad Mahrez, Firas Al Birakan y el definitivo de Galeno. En el Al Nassr, acertaron Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Joao Felix. El meta Mendy detuvo el de Abdullah Al Khaibari, el cuarto, y ya no hubo necesidad de ejecutar el quinto.