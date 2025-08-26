Al rojo vivo: Motagua, Saprissa, CAI y Cartaginés definen su clasificación en la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El cierre del Grupo C de la Copa Centroamericana 2025 promete ser una jornada de infarto. Tras cuatro fechas disputadas y con el Verdes FC de Belice eliminado sin sumar puntos, los cuatro protagonistas —Motagua, CAI, Saprissa y Cartaginés— llegan con opciones matemáticas de clasificar, lo que convierte los duelos de este martes en auténticas finales.

La tabla refleja la paridad: Motagua lidera con 7 unidades, seguido por CAI y Saprissa con 6, mientras que Cartaginés, con 4, se aferra a la esperanza. Los resultados previos dejaron un grupo impredecible en el que nadie ha podido despegarse con comodidad.

Saprissa comenzó con fuerza imponiéndose 2-0 al Cartaginés, pero tropezó la semana pasada al caer 1-0 contra el CAI en el Rommel Fernández.

Los morados, que también superaron al Verdes FC, acumulan seis puntos y ahora se jugarán el pase en Tibás contra el Motagua. La obligación es clara: ganar para no depender de otros marcadores y evitar una sorpresiva eliminación en casa.

El Motagua, por su parte, es el único invicto del grupo. Arrancó venciendo 2-1 al CAI, empató en casa 0-0 frente a Cartaginés y derrotó al Verdes FC en Belice. Con siete puntos, el conjunto azul hondureño tiene la mesa servida: un empate en suelo costarricense le basta para asegurar el liderato y avanzar sin sobresaltos. Sin embargo, la presión estará en sostener el invicto frente a un Saprissa urgido.

La otra mitad de la definición se vivirá en el estadio José Rafael “Fello” Meza, donde Cartaginés recibirá al CAI de La Chorrera.

Los brumosos, que todavía lamentan su derrota ante Saprissa y el empate sin goles con Motagua, necesitan la victoria a toda costa para alcanzar siete puntos y soñar con un cupo. La presión será máxima, pues cualquier otro resultado los dejaría fuera.

El CAI, fortalecido por su histórico triunfo 1-0 frente al Saprissa en el Rommel Fernández, también tiene seis puntos y depende de sí mismo: si logra ganar en Cartago, estaría clasificando sin importar lo que ocurra en Tibás.

Para el equipo chorrerano, que ya mostró fortaleza en casa, el reto será trasladar la solidez defensiva a territorio tico y volver a dar un golpe en la mesa del fútbol centroamericano.

Así se presentan los escenarios: