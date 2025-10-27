Panamá, 27 de octubre del 2025

    Torneo Clausura

    ¡Al rojo vivo! San Francisco y CAI toman ventaja en la Conferencia Oeste

    Humberto Cornejo
    El San Francisco remota el liderato de la Conferencia Oeste de la LPF. Cortesía/LPF

    La jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó resultados decisivos en la lucha por los primeros lugares de la Conferencia Oeste, con victorias cruciales para San Francisco y el Club Atlético Independiente (CAI), acercándolos a las semifinales.

    Los Monjes lograron un triunfo vital al vencer 1-0 a Herrera, un resultado que les permite mantenerse en la primera posición con 21 puntos y asegurar, por ahora, el acceso directo a las semifinales.

    Con el triunfo, el San Francisco continuar con paso firme en su camino hacia la fase final del torneo.

    Atlético Nacional obtuvo un importante triunfo de 2-0 frente a C.D. Universitario. Con esta victoria, alcanza 14 puntos, aunque sigue fuera de la zona de clasificación, pero mantiene viva la posibilidad de disputar un puesto en los playoffs.

    El resultado más destacado de la jornada fue la derrota de Veraguas United, que perdió 3-0 contra CAI. Este resultado, sumado al fallo de la Comisión de Competencia de la Fepafut, que otorgó los tres puntos de la jornada 4 a CAI por la alineación indebida del United, que los fuera de la zona de clasificación, donde habían estado hace una semana.

    El onceno veragüense ahora ocupa la cuarta casilla con 15 puntos, mientras que CAI asciende a la segunda posición con 19 unidades.

    Con solo dos jornadas restantes, la clasificación a las semifinales está al rojo vivo en la Conferencia Oeste, con San Francisco liderando, seguido por CAI, Universitario y Veraguas, que deberán luchar hasta el último minuto para mantener sus aspiraciones.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


