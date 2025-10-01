Alajuelense remonta a Motagua y en el último minuto pasa a las semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Alajuelense costarricense selló este martes su pase a semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf al vencer por 1-2 al Motagua hondureño en el partido de vuelta de los cuartos de final.

¡Alajuelense es el primer semifinalista de la Copa Centroamericana 2025! 🇨🇷 pic.twitter.com/qkbPMNGlh1 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 1, 2025

El equipo hondureño salió volcado al ataque con jugadas por los extremos y el centro, y en los primeros diez minutos perdió tres claras ocasiones de anotar a través de Luis Vega, el argentino Rodrigo Gómez y el panameño Jorge Serrano.

Alajuelense no encontraba cómo salir del asedio de Motagua, que jugaba muy ordenado en todas sus líneas.

El club hondureño, que dirige el español Javier López, se puso en ventaja al minuto 24 con gol de penalti ejecutado por el argentino Rodrigo Gómez.

El gol hizo reaccionar a Alajuelense, que adelantó filas y buscó el empate, lo que logró al minuto 30 con un gol de buena factura de Joel Campbell, quien con potente disparo, de volea, envió la pelota a la escuadra derecha de la portería motagüense defendida por Luis Ortiz, que hasta entonces había sido un espectador más del partido.

Alajuelense 🆚 Motagua



Resumen del partido 📹 pic.twitter.com/tb8T3xGAVN — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) October 1, 2025

Ortiz también tuvo que emplearse a fondo en otros dos remates de Fernando Piñar y uno de Jeison Lucumí.

El partido ya se había emparejado y era de ida y vuelta, con un Motagua con más llegadas, hasta que cerró el primer tiempo con el empate 1-1.

En la segunda parte el juego fue más parejo, con Alajuelense con mayor posesión de la pelota, como en el primer episodio, pero con muchas imprecisiones de los atacantes de los dos equipos.

Cuando se jugaba el minuto 90, Alajuelense, en un contragolpe, selló su clasificación a las semifinales con gol de Diego Campos, quien en el área recibió un pase desde la derecha y, tras bajar la pelota con el pecho, disparó cruzado al fondo de la red.

El equipo hondureño había llegado al partido con la ventaja del 0-1 logrado en el juego de ida en Costa Rica.

Ficha técnica:

1. Motagua: Luis Ortiz; Christopher Meléndez, Sebastián Cardozo, Luis Vega, John Klever Portillo (Mathías Vázquez, m.84); Jonathan Núñez (Luis Santamaría, m.66), Jorge Serrano (Giancarlo Sacaza, m.85), Denis Meléndez, Rodrigo Gómez (Luis Meléndez, m.84), Carlos Mejía (Jefryn Macías, m.59) y John Oliveira.

Entrenador: Javier López.

2. Alajuelense: Washington Ortega; Kenyel Michel, Aaron Salazar (Alejandro Bran, m.75), Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos; Fernando Piñar (Elian Quesada, m.88), Jeison Lucumi (Diego Campos, m.46), Rashir Parnkins, Anthony Hernández (Tristan Démétrius, m.88); Joel Campbell y Ronaldo Cisneros (Doryan Rodríguez, m.75).

Entrenador: Óscar Ramírez.

Goles: 1-0, m.24: Rodrigo Gómez, de penalti. 1-1, m.30: Joel Campbell. 1-2, m.90: Diego Campos.

Árbitro: Julio Luna, de Guatemala. Mostró cartulina amarilla a John Oliveira, de Motagua, y Aaron Salazar y Joel Campbell, de Alajuelense.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf jugado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera ante unos 20.000 espectadores.