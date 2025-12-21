Panamá, 21 de diciembre del 2025

    Fútbol

    Alajuelense se corona campeón tras vencer al Saprissa de Fidel Escobar

    EFE
    Los liguistas celebran el campeonato de Costa Rica. Cortesía

    La Liga Deportiva Alajuelense venció este sábado por 3-1 al Saprissa en la final del Torneo de Apertura 2025, un triunfo con el que se proclamó campeón del fútbol costarricense y alcanzó su título 31.

    Con una sólida actuación, los alajuelenses impusieron su estilo en el clásico nacional y sellaron una victoria histórica,

    El Alajuelense, dirigido por Óscar Ramírez, abrió el marcador al minuto 26 tras una desatención defensiva que aprovechó el delantero mexicano Ronaldo Cisneros con un certero cabezazo para poner el 1-0.

    Unos minutos después, el centrocampista Alejandro Bran tuvo en sus pies la opción de aumentar la diferencia, pero su remate se fue por encima del travesaño del portero saprissista Esteban Alvarado.

    Los alajuelenses se mostraron dominantes, especialmente en el control del mediocampo, presionando constantemente a los llamados morados.

    Sin embargo, pese al dominio rojinegro, el Saprissa, del director técnico Vladimir Quesada, no bajó los brazos y comenzó a crecer gradualmente en el encuentro.

    El panameño Fidel Escobar lideró varios intentos ofensivos y obligó al arquero alajuelense Byron Mora a realizar un paradón tras un potente remate.

    La insistencia finalmente tuvo recompensa en el cierre del primer tiempo. Al minuto 45+5′, Kenay Myrie marcó un golazo de chilena, imposible para el guardameta, igualando el marcador 1-1.

    En el segundo tiempo, Alajuelense impuso su potencia y agresividad en las transiciones ofensivas.

    El momento clave del juego llegó al minuto 73, cuando tras un potente remate de Bran el balón quedó suelto en el área chica y el centrocampista Fernando Piñar no perdonó para poner el 2-1, desatando la euforia en el estadio Alejandro Morera Soto.

    Saprissa intentó responder, pero la defensa manuda se mantuvo sólida.

    En el minuto 83, Antony Hernández sentenció el encuentro 3-1 con un golazo de larga distancia que dejó sin opciones al arquero Alvarado.

    EFE

    Agencia de noticias

