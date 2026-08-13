Panamá hace historia en la Serie del Caribe Kids con un no hit no run ante Puerto Rico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El lanzador panameño Alams Rodríguez completó en solitario las cuatro entradas del triunfo 14-0 sobre Puerto Rico, ponchó a tres y permitió apenas una base por bolas.

Panamá firmó una actuación histórica en la III Serie del Caribe Kids al imponerse por 14-0 sobre Puerto Rico con un no hit no run, en un partido disputado en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

La proeza del equipo istmeño estuvo encabezada por el lanzador Alams Rodríguez, quien completó en solitario el primer juego sin hit ni carrera en la historia del certamen.

El derecho trabajó las cuatro entradas del encuentro, ponchó a tres rivales y otorgó apenas una base por bolas, consolidando una de las presentaciones más dominantes vistas en este torneo.

El único antecedente de un no-hitter en la Serie del Caribe Kids se remontaba a 2024, cuando México venció 1-0 a Panamá con un esfuerzo combinado. Esta vez, el logro tuvo sello panameño y con una actuación individual.

Desde el inicio, Panamá impuso condiciones. En el primer episodio, el equipo fabricó un racimo de siete carreras que marcó el rumbo del partido. Thiago Serracín negoció boleto y luego anotó tras un cuadrangular de dos carreras de Noah Arauz, quien lideró el despliegue ofensivo.

A partir de ese momento, los panameños aprovecharon el descontrol del pitcheo rival, sumando anotaciones mediante boletos, lanzamientos descontrolados y un balk. El propio Arauz volvió a producir con un sencillo que impulsó dos carreras más para cerrar el inning.

La ofensiva mantuvo la presión en el segundo episodio con cinco anotaciones adicionales. Kendrick Salinas y Armando Stanziola se embasaron, Carlos Pérez impulsó una con imparable, mientras que Félix García aportó con un elevado de sacrificio y Nelson Robledo sumó otra remolcada.

El dominio se completó en el tercer episodio, cuando el conjunto istmeño agregó dos carreras más para sellar la pizarra 14-0, mientras Rodríguez mantenía el control absoluto desde el montículo.

Con este resultado, Panamá no solo consiguió su primera victoria en la competición, sino que lo hizo con una actuación que quedará en la historia del torneo. Además, niveló su marca en 1-1 y se mantiene en la lucha dentro de la tabla de posiciones.