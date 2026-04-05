Panamá, 05 de abril del 2026

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    Fútbol

    Alarma en Panamá: Michael Amir Murillo abandona partido por fuerte golpe

    Tayfun Akkaya, periodista de beIN Sports Turquía, informó sobre una presunta fractura de pómulo sufrida por el panameño.

    Humberto Cornejo
    Alarma en Panamá: Michael Amir Murillo abandona partido por fuerte golpe
    Michael Amir Murillo celebra su primera anotación con el Besiktas. Tomada de X: @Besiktas.

    El panameño Michael Amir Murillo generó preocupación este domingo al salir al medio tiempo en el compromiso entre Beşiktaş y Fenerbahçe, correspondiente a la jornada 28 de la Superliga de Turquía.

    Murillo, quien fue titular en este exigente duelo, no regresó para la segunda mitad luego de sufrir un fuerte choque, cuando el partido se mantenía sin anotaciones. El lateral derecho panameño recibió un impacto en la zona de la cabeza tras disputar un balón con un rival, lo que obligó a su salida preventiva.

    La situación fue ampliada por el periodista de beIN Sports Turquía, Tayfun Akkaya, quien informó en sus redes sociales: “Amir Murillo abandonó el partido debido a una presunta fractura de pómulo, confirmada por un médico, y una lesión en la cabeza”.

    El hecho se produce en el primer encuentro del defensor con su equipo tras su participación con la selección de Panamá en la reciente gira por Sudáfrica, donde sumó minutos en los compromisos amistosos bajo las órdenes del técnico Thomas Christiansen.

    A la espera de un parte médico oficial por parte del club, la prioridad pasa por la evolución del jugador y la confirmación del alcance de la lesión.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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