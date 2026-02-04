Alarma en Pumas: Coco Carrasquilla salió con molestias del partido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico Efraín Juárez aclaró que se trató de una contractura y que su sustitución fue una medida preventiva.

La participación de Adalberto Coco Carrasquilla en el partido entre Pumas UNAM y San Diego FC por la Copa de Campeones de la Concacaf terminó marcada por la preocupación, luego de que el mediocampista panameño tuviera que abandonar el encuentro por molestias físicas durante la derrota 4-1 sufrida por el conjunto universitario el martes 3 de febrero, en el Snapdragon Stadium.

Carrasquilla fue titular y tuvo un primer tiempo destacado, siendo protagonista directo en la acción que abrió el marcador para Pumas. A los 11 minutos, el volante canalero se proyectó por el costado derecho, superó a un defensor y envió un centro preciso que Robert Morales definió con una tijera para adelantar a los mexicanos.

Sin embargo, antes del descanso comenzaron a evidenciarse señales de incomodidad física en el futbolista panameño. La decisión de sustituirlo se confirmó tras el entretiempo, cuando Carrasquilla no salió para disputar la segunda mitad y su lugar fue ocupado por el colombiano José Caicedo, una modificación que generó inquietud en el entorno del club.

Finalizado el compromiso, el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, ofreció detalles sobre la situación del mediocampista y explicó que la decisión se tomó por precaución.

“Sintió una contractura, para protegerlo, vienen muchos partidos”, expresó.

La ausencia de Carrasquilla influyó en el desarrollo del segundo tiempo. Con menor control en la mitad de la cancha, Pumas cedió terreno y permitió que San Diego FC igualara el marcador al minuto 68, antes de inclinar definitivamente el encuentro con una ráfaga ofensiva que se tradujo en cuatro goles en menos de 20 minutos.

El partido también tuvo un atractivo adicional con el enfrentamiento entre Carrasquilla y Aníbal Godoy, ambos habituales en la selección de Panamá, recientemente clasificada a la Copa del Mundo 2026.