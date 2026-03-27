Alarmas encendidas por las lesiones de Luis Mejía y Eric Davis en Durban

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Panamá no solo dejó dudas futbolísticas tras el empate 1-1 ante Sudáfrica, sino también preocupación médica.

Las lesiones de Luis “Manotas” Mejía y Eric Davis encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Thomas Christiansen en plena recta de preparación rumbo al Mundial 2026.

El más afectado fue el portero del Nacional de Uruguay, quien hasta su salida era, sin discusión, la figura del partido. Mejía acumulaba dos atajadas clave y 12 toques de balón, destacando en medio del alto volumen ofensivo del conjunto sudafricano.

La acción que derivó en su lesión ocurrió al minuto 38. Un instante antes, el guardameta había despejado un balón con su pierna izquierda hasta cruzar la mitad de la cancha. En la jugada siguiente, salió nuevamente a intervenir, intentando primero controlar con el pecho. Sin embargo, el balón no tomó altura suficiente, por lo que terminó recepcionándolo con el pie derecho.

El control largo lo obligó a reaccionar de inmediato. Se lanzó de pecho para evitar que la pelota se escapara hacia la línea final. Al incorporarse, la señal fue clara: se tomó la parte posterior del muslo derecho, lanzó el balón a un costado y, visiblemente afectado, se llevó las manos al rostro. Las lágrimas no tardaron en aparecer. Luego, se quitó los guantes y abrió los brazos en señal de frustración antes de abandonar el campo.

Luis Mejía se toma el posterior de su muslo derecho. Captura de pantalla

Orlando Mosquera ingresó en su lugar, pero la preocupación no terminó ahí. Apenas dos minutos después, Eric Davis también encendió las alertas. Durante un saque de banda, el lateral izquierdo mostró molestias en la zona de la espalda, cerca del hombro derecho. Aunque logró finalizar la primera mitad, no salió para el segundo tiempo, siendo sustituido por Jorge Gutiérrez.

Hasta el momento, no se ha confirmado el alcance de las lesiones de ambos futbolistas, a la espera de los exámenes médicos correspondientes.

Tras el partido, Thomas Christiansen comentó: “Bueno, tenemos que hacer un examen en ambas para ver lo que tienen. Uno es una lesión muscular y el otro está en la espalda. No sé si es... Bueno, no soy un doctor, así que no puedo darte la respuesta correcta”.

Crece la lista

El defensor Fidel Escobar continúa en recuperación por problemas en la zona lumbar y no juega desde el pasado 21 de diciembre. A esto se suma la situación del mediocampista Edward Cedeño, quien fue operado a finales de enero tras una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha.

Otro caso reciente es el de Azarías Londoño, quien sufrió una lesión muscular en el isquiotibial derecho a mediados de febrero con su club, Universidad Católica de Ecuador. Aunque ya regresó a la actividad el pasado fin de semana, no fue convocado para esta gira en Sudáfrica.