Alavés confirma la salida de Eduardo Coudet al River Plate

El Alavés del fútbol español confirmó la salida de Eduardo Coudet, quien viajará a la Argentina para tomar las riendas de River Plate.

El Deportivo Alavés confirmó este martes la marcha del entrenador argentino Eduardo Coudet, que firmará como director técnico por el River Plate de su país.

El club español y el técnico argentino alcanzaron un acuerdo de desvinculación 15 meses después de su incorporación al equipo vitoriano.

Chacho Coudet se hizo cargo del banquillo del Alavés el 2 de diciembre de 2024 y, desde entonces, ha dirigido al equipo en 55 partidos oficiales entre LaLiga EA Sports y la Copa del Rey con 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas.

El Alavés agradeció a Eduardo Coudet y a su cuerpo técnico “el trabajo realizado durante” esta etapa al frente del banquillo albiazul y le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales y personales”.