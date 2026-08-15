Alavés vs Getafe abre LaLiga 2026-27: el Barça defiende la corona y Mourinho vuelve al Real Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Barcelona defenderá el título frente a un Real Madrid renovado con el regreso de José Mourinho y un Atlético reforzado, en un curso que también devolverá a Racing, Deportivo y Málaga a Primera División.

El primer balón de LaLiga 2026-27 no rodará en el Santiago Bernabéu, el Camp Nou ni el Metropolitano.

El punto de partida estará en Mendizorroza, donde el Deportivo Alavés recibirá al Getafe este sábado 15 de agosto.

El encuentro comenzará a las 12:30 p.m. (hora de Panamá) y tendrá como árbitro a Manuel Jesús Orellana Cid.

Será el primero de los 380 partidos de una competición que finalizará el 30 de mayo de 2027.

También marcará el comienzo de una jornada inaugural atípica, extendida hasta el 27 de agosto.

Cuatro partidos fueron reprogramados para respetar el período mínimo de 21 días de vacaciones de los internacionales que alcanzaron las rondas finales del Mundial: Atlético de Madrid-Málaga, Valencia-Real Betis, Real Madrid-Real Sociedad y Barcelona-Athletic Club.

El Celta-Osasuna también fue trasladado al 27 de agosto, aunque por una causa distinta: el mal estado del césped de Balaídos, afectado por un hongo.

LaLiga reunió a 24 de los 52 jugadores convocados por España y Argentina para la final, más que cualquier otra competición nacional.

El Alavés quiere dejar de vivir al límite

El Deportivo Alavés terminó la campaña anterior en la decimocuarta posición, con 43 puntos, tras registrar 11 victorias, 10 empates y 17 derrotas.

Su permanencia volvió a resolverse al límite: terminó apenas un punto por encima del Mallorca, el primero de los tres clubes descendidos, aunque encontró mayor estabilidad durante el tramo final.

Quique Sánchez Flores afrontará ahora su primera temporada completa en Vitoria.

Quique Sánchez Flores durante la rueda de prensa previa al primer partido de la temporada que se jugará el sabado en el estadio de Mendizorrotza contra el Getafe. EFE

El técnico asumió el cargo el 3 de marzo y firmó un contrato hasta junio de 2028.

La continuidad de Antonio Blanco, Toni Martínez y Lucas Boyé sostiene la base del proyecto.

Además, el club reforzó la defensa con el argentino Nicolás Valentini, fichado procedente de la Fiorentina y vinculado hasta el 30 de junio de 2029.

Presentación de Nicolás Valentini como nuevo jugador del Deportivo Alavés. EFE / L. Rico

Sin embargo, Valentini no estará disponible para el estreno porque debe cumplir una sanción que arrastra de la Serie A, mientras que Boyé es duda por molestias en el aductor.

El Alavés tampoco podrá contar con Facundo Garcés, quien continúa cumpliendo una suspensión de 12 meses para disputar partidos oficiales.

Ante ese escenario, Toni Martínez se perfila como la principal referencia ofensiva frente al Getafe.

Mendizorroza fue el principal respaldo del conjunto albiazul durante la Liga pasada: ganó siete partidos, empató seis y perdió otros seis como local, con 25 goles anotados y 25 encajados.

Vista panorámica del estadio donde el conjunto disputa sus partidos como local. Foto: Deportivo Alavés

El Getafe cambia de dimensión

El conjunto dirigido por José Bordalás terminó séptimo, con 51 puntos, y obtuvo un boleto para disputar la eliminatoria previa de la Conference League.

Su balance fue de 15 triunfos, seis empates y 17 derrotas, con 32 goles a favor y 38 en contra.

La clasificación europea se construyó desde la disciplina defensiva y el aprovechamiento de partidos cerrados.

No obstante, los 32 goles anotados señalan el principal aspecto que debe mejorar si pretende competir simultáneamente en España y Europa.

Bordalás, quien inicia su décima campaña entre sus dos etapas al frente del club, definió el curso como “un año ilusionante” en la rueda de prensa previa.

Bordalás, en una foto de archivo. EFE/Juan Herrero

Cinco días después del estreno liguero, el Getafe recibirá al Partizán de Belgrado en la ida de la eliminatoria europea.

La vuelta será el 27 de agosto en Serbia; por tanto, el equipo disputará tres partidos oficiales en apenas 13 días.

El club también reforzó el ataque con el regreso de Enes Ünal.

El delantero turco firmó hasta el 30 de junio de 2029 después de haber marcado 36 goles en 109 partidos durante su primera etapa.

También llegaron el centrocampista belga Orel Mangala, cedido por el Olympique de Lyon, y el lateral colombiano Johan Mojica.

Sin embargo, Mojica tampoco podrá debutar ante el Alavés, pues debe cumplir el segundo y último partido de una sanción que arrastra de la temporada anterior.

La baja de mayor duración será la de Christantus Uche.

El centrocampista sufrió una grave lesión en la rodilla derecha y se podría perder toda la temporada.

Un historial marcado por la igualdad

Alavés y Getafe se han enfrentado 24 veces en todas las competiciones.

Siete victorias por equipo y 10 empates.

Durante la campaña anterior empataron 1-1 en el Coliseum, mientras que el Getafe ganó 2-0 en Mendizorroza.

Además, el equipo azulón se impuso en sus dos visitas más recientes al estadio alavesista.

Para este encuentro inaugural, el Alavés intentará aprovechar la intensidad de su condición de local y el trabajo de su centro del campo.

El Getafe, por su parte, buscará imponer el orden, las segundas jugadas y las transiciones que caracterizan a los equipos de Bordalás.

Bertug y Abqar disputan un balón durante el Getafe-Alavés de la primera vuelta. Efe

El Barça sigue siendo la referencia

El Barcelona defenderá el título después de terminar la temporada 2025-26 con 94 puntos, ocho más que el Real Madrid.

Lamine Yamal fue elegido mejor jugador del campeonato tras aportar 16 goles y 12 asistencias.

Lamine Yamal logra el 1-1 de penalti durante el partido de ida de octavos de contra el Newcastle United. EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

El equipo de Hansi Flick buscará una tercera corona consecutiva y añadió velocidad a su ataque con el inglés Anthony Gordon y el alemán Karim Adeyemi.

El campeón será el último de los tres grandes en entrar en escena: debutará el 23 de agosto como visitante frente al Elche, en la segunda jornada.

Cuatro días después recibirá al Athletic Club en el partido pendiente de la primera fecha.

El delantero alemán de 24 años llega en un traspaso valorado en 22 millones de euros más otros 9 en variables. Foto: EFE

Mourinho regresa con un Madrid reconstruido

El Real Madrid terminó segundo, con 86 puntos, y respondió con una transformación profunda.

La principal novedad está en el banquillo: José Mourinho regresó al club con un contrato hasta junio de 2029.

Jose Mourinho, técnico del Real Madrid, durante el amistoso que enfrentó a su equipo con el Ferencvaros húngaro. EFE

El portugués contará con una plantilla reforzada con Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Carlos Espí y Yan Diomande.

El Madrid debutará el 22 de agosto frente al Espanyol, en la segunda jornada.

Cuatro días después recibirá a la Real Sociedad en el partido pendiente de la primera fecha, con la presión de recuperar un campeonato que se le escapó por ocho puntos.

🚨 REAL MADRID SUMMER 2026 🚨



✅ Jose Mourinho

✅ Marc Cucurella

✅ Bernardo Silva

✅ Ibrahima Konate

✅ Denzel Dumfries

✅ Carlos Espi

⏳ Yan Diomande



…..it’s only July 30th. 🤯 pic.twitter.com/eBMmCLSSfr — Madrid Zone (@theMadridZone) July 30, 2026

Más aspirantes y tres regresos históricos

La carrera no se limita a Barcelona y Real Madrid.

El Villarreal terminó tercero, con 72 puntos, por delante del Atlético de Madrid, que fue cuarto con 69.

El equipo de Diego Simeone incorporó a Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Kang In Lee para intentar reducir esa distancia.

El defensa español Alejandro Grimaldo durante su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid. EFE

La nueva temporada también devuelve a Primera División tres plazas de amplia tradición.

El Racing de Santander regresa después de 14 años, mientras que el Deportivo de La Coruña y el Málaga lo hacen tras ocho años de ausencia.

Jugadores del Racing celebran un gol en la pretemporada. EFE/ Celia Agüero Pereda

Racing, Deportivo y Málaga ocuparán los lugares del Real Oviedo, Girona y Mallorca, los tres clubes que descendieron al finalizar el campeonato anterior.

El calendario también reservó los Clásicos para el 25 de octubre, en Barcelona, y para el 9 de mayo del año 2027, en el Bernabéu.

La rivalidad entre Barça y Madrid vuelve a paralizar al mundo del fútbol.

Un balón que también dará información

LaLiga incorporará desde la primera jornada la tecnología del balón conectado en todos los encuentros.

Será la primera competición nacional profesional de fútbol del mundo en aplicarla a gran escala durante toda una temporada.

El sensor instalado en el interior del balón permitirá conocer su posición y determinar con precisión el instante exacto de cada contacto.

La información ayudará al VAR y al sistema semiautomático de fuera de juego en decisiones sobre fueras de juego, manos, desvíos, dobles toques y saques de esquina.

Cada partido contará con 14 balones conectados.

Todo lo que no sabías del 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐛𝐚𝐥𝐨́𝐧 de @LaLiga.



Este finde vuelve la 𝗙𝗘𝗟𝗜𝗖𝗜𝗗𝗔𝗗.

Este finde vuelve #LALIGAEASPORTS. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/RYd4S6K6Ol — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 12, 2026

La temporada comienza así con una mezcla de continuidad y renovación.

El Barcelona defiende su dominio reciente; Mourinho intenta devolver al Real Madrid a la cima; Atlético y Villarreal quieren intervenir en la pelea; los ascendidos buscan recuperar su lugar, y el Getafe se prepara para competir en dos frentes.

Antes de todas esas historias estará el primer examen en Mendizorroza.

Para el Alavés será una prueba sobre la estabilidad de su proyecto.

Para el Getafe, el primer indicio de una ambición que ya no se limita a asegurar la permanencia.

José Bordalás y Quique Sánchez Flores, entrenadores de Getafe y Alavés. EFE