Alberto Quintero anuncia el final de su ciclo con Panamá tras el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El veterano atacante panameño confirmó que la Copa Mundial será su despedida de la selección nacional luego de 19 años defendiendo la camiseta roja.

Alberto Quintero, uno de los jugadores más experimentados del plantel dirigido por Thomas Christiansen, anunció este sábado en el Nottawasaga Resort que pondrá fin a su trayectoria con Panamá una vez concluya la participación del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El anuncio llegó en medio de una conferencia de prensa cargada de emociones, en la que el futbolista de 38 años repasó su carrera, habló del presente del equipo y reconoció que vive cada jornada del torneo como una despedida.

“Sí, termina aquí después del Mundial. Son 19 años representando a mi país con mucho orgullo, con altas y bajas, pero sobre todo con sueños cumplidos”, expresó Negrito Quintero.

El atacante, nacido en la Pedro Barrio (corregimiento de Santa Ana) y criado en El Chorrillo, es uno de los grandes referentes de la generación que transformó el fútbol panameño en las últimas dos décadas. Con 141 partidos internacionales y siete goles, su nombre quedó ligado para siempre a los momentos más importantes de la selección.

Entre ellos destaca su participación en la histórica clasificación a la Copa Mundial de Rusia 2018. Paradójicamente, una lesión sufrida 16 días antes del torneo le impidió disputar aquella cita mundialista, convirtiéndose en una de las imágenes más dolorosas para el fútbol panameño.

Ocho años después, el destino le dio una segunda oportunidad.

“La verdad que muchas emociones encontradas, ya que me perdí el Mundial de Rusia, como todos saben. Luché muchísimo para poder estar aquí y se me dio la oportunidad”, señaló.

Por eso, más allá de si suma minutos o no en esta Copa del Mundo, Quintero asegura estar disfrutando cada instante de la experiencia.

“La estoy aprovechando día a día, disfrutándolo al máximo porque ya son mis últimos partidos. Ojalá pueda debutar en este Mundial y poder doblar esa camiseta 19 y entregársela a un grupo que va a seguir”, manifestó.

Las palabras del veterano jugador reflejan el sentimiento de una generación que poco a poco comienza a despedirse de la selección nacional. Días atrás, Aníbal Godoy también había dejado entrever que este podría ser su último gran torneo con Panamá.

“Seguramente sean los últimos partidos para nosotros. Lo más importante aquí es disfrutarlo al máximo”, comentó Quintero.

Sin embargo, el atacante dejó claro que el enfoque principal continúa siendo la clasificación a la siguiente ronda. Panamá llega a la segunda jornada del Grupo L necesitada de puntos luego de la derrota sufrida ante Ghana en el estreno mundialista.

Para Quintero, el equipo ya dejó atrás ese resultado.

“Nosotros ya pasamos la página porque sobre ese partido ya no podemos hacer nada. Lo que sí podemos cambiar es esa imagen de tristeza que quedó”, afirmó.

El jugador destacó la evolución que ha tenido la selección durante los últimos años y aseguró que el grupo mantiene intacta la convicción de hacer historia en el torneo.

“Somos una selección que juega muy bien al fútbol. Hemos crecido muchísimo y estamos convencidos de que en este Mundial podemos hacer historia”, sostuvo.

Sobre el próximo rival, Quintero reconoció la dificultad que representa enfrentarse a una selección europea con la tradición de Croacia, pero considera que el estilo de juego del conjunto balcánico puede favorecer las características del equipo panameño.

“Croacia juega mucho mejor al fútbol que Ghana. De repente no te exige tanto en lo físico, pero con el balón sí. Es una selección que juega muy bien y eso también nos viene bien a nosotros por la manera que tenemos de jugar”, explicó.

El veterano futbolista insistió en que la principal lección que dejó la derrota ante Ghana fue la necesidad de mantener la concentración durante todo el encuentro.

“Tenemos que cometer los menos errores posibles y estar concentrados durante los 95 o 96 minutos que dure el partido”, indicó.

Quintero también aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a la afición panameña, especialmente a los cientos de seguidores que han viajado hasta Canadá para acompañar al equipo en esta aventura mundialista.

“Que sigan creyendo y mandando mensajes positivos porque eso nos ayuda muchísimo”, expresó.

Asimismo, resaltó la importancia del respaldo que recibe el grupo en un momento crucial del campeonato.

“Estamos todos juntos en el mismo barco. Si hacemos un punto o hacemos tres, estamos todos montados en la misma historia”, añadió.