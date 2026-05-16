Alberto Quintero sueña con el Mundial tras otra final histórica con Plaza Amador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alberto Quintero sufrió una fractura a dos semanas del debut mundialista de Panamá en el Mundial Rusia 2018.

A sus 38 años, Alberto Quintero sigue compitiendo al máximo nivel y manteniendo intacta la ilusión de representar por primera vez a Selección de fútbol de Panamá en una Copa Mundial de la FIFA.

Luego de clasificar junto a CD Plaza Amador a su quinta final consecutiva en la LPF tras eliminar a Umecit FC, el experimentado futbolista dejó claro que se siente con opciones reales de integrar la lista definitiva de 26 jugadores que anunciará el técnico Thomas Christiansen para el Mundial 2026.

Cabe resaltar que Alberto Quintero sufrió una fractura en uno de sus dedos del pie derecho a tan solo dos semanas del debut mundialista de Panamá en el Mundial Rusia 2018. Fue reemplazado por Ricardo Ávila, el asistidor en el gol de Felipe Baloy a Inglaterra.

“La verdad que yo tengo mucha fe. Soy un jugador que trabaja el día a día y hace el mayor esfuerzo por estar”, expresó Quintero tras la clasificación placina.

El atacante recordó que pasó cerca de un año y siete meses fuera de la selección antes de volver a recibir el llamado del entrenador hispano-danés en uno de los momentos más importantes del proceso mundialista.

“Me llaman en uno de los momentos más emblemáticos e históricos después de lo que vivimos rumbo al Mundial de Rusia y yo aproveché la oportunidad”, comentó.

Aunque reconoce la fuerte competencia interna dentro del grupo nacional, Quintero aseguró que se mantiene positivo de cara al anuncio oficial del próximo 26 de mayo.

“No me veo fuera porque soy un jugador que compite día a día conmigo mismo, con estar bien y ser un gran profesional. Dios tiene la última palabra, pero me veo ahí, tengo mucha fe”, señaló.

El veterano futbolista también confesó que disputar un Mundial representaría un cierre soñado para su carrera deportiva, especialmente después de haberse perdido Rusia 2018 por lesión.

“Sería bueno terminar con un Mundial. Es el sueño de todo deportista. Lo luché con todos mis compañeros para Rusia y no se me dio por una lesión. Esta vez tengo otra oportunidad”, afirmó.

Mientras espera la convocatoria mundialista, Quintero sigue acumulando capítulos importantes en el fútbol panameño. El próximo 23 de mayo disputará una nueva final de LPF y buscará conquistar su cuarta corona nacional tras ganar una con Chorrillo FC en 2011 y dos más con Plaza Amador durante el 2025.

Además, el atacante destacó la capacidad de reacción del bicampeón placino luego de un arranque complicado en el torneo.

“Empezamos la pretemporada un poco tarde y eso nos costó al inicio, pero siempre creí en este grupo competitivo. Al final no es cómo se empieza, sino cómo se termina”, comentó.

Quintero también aprovechó para defender el trabajo realizado por Plaza Amador durante los últimos años y pidió mayor reconocimiento hacia el club y hacia el fútbol panameño.

“Ya es momento de que se reconozca el trabajo que ha hecho Plaza Amador. No es fácil jugar cinco finales seguidas. Hay buenos jugadores en esta liga y muchos están marcando diferencia fuera del país”, sostuvo.