Alberto Quintero y Mario Méndez destacan en ‘América le responde a El País’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fútbol panameño volvió a tener presencia en el panorama continental tras aparecer nuevamente en la tradicional encuesta “América le responde a El País”, organizada por el diario uruguayo y que este año alcanzó cifras récord de participación, con 264 periodistas de 16 países votando a los mejores futbolistas, entrenadores y equipos del continente y de cada liga local.

En el caso de Panamá, los reporteros especializados eligieron a Alberto Quintero como el mejor jugador del país, a Mario Méndez como el mejor entrenador y a Plaza Amador como el mejor equipo, una combinación que refleja el dominio del conjunto capitalino en el ámbito local y su impacto regional durante la temporada evaluada.

La aparición de la Liga Panameña de Fútbol en este listado representa un regreso significativo, ya que la LPF no figuraba desde 2022, cuando los reconocimientos recayeron en el CAI de La Chorrera, el director Franklin Narváez y el futbolista César Yanis.

Plaza Amador, dirigido por Mario Méndez, cerró el periodo evaluado como bicampeón de la LPF, con una campaña sólida: 24 victorias, nueve empates y apenas cinco derrotas en el torneo local. A nivel ofensivo marcó 79 goles y recibió 39, cifras que explican su dominio en ambos torneos cortos.

En la Copa Centroamericana, el Equipo del Pueblo firmó una fase de grupos perfecta con 12 puntos, 11 goles a favor y seis en contra, antes de una fase final más irregular en la que ganó un partido y perdió tres entre cuartos de final y repechaje.

El reconocimiento a Alberto Quintero se sustenta en su regularidad y peso ofensivo. El mediocampista disputó 39 partidos con Plaza Amador entre LPF y Copa Centroamericana, aportando cuatro goles y 15 asistencias, números que lo colocaron como una de las piezas más determinantes del fútbol panameño durante el año.

En el plano continental, la encuesta volvió a estar encabezada por figuras y clubes de peso. Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la MLS, Javier Mascherano como el mejor entrenador en Estados Unidos e Inter Miami como el mejor equipo de esa liga.

A nivel general, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta fue elegido como el ‘Rey de América’, mientras que el brasileño Filipe Luís se impuso como el mejor entrenador del continente.

En este apartado también apareció Panamá, ya que Thomas Christiansen recibió un punto en la votación continental de entrenadores. El seleccionador nacional logró la clasificación panameña a la Copa Mundial de la FIFA de manera invicta, con cinco victorias y tres empates, además de alcanzar la final de la Nations League tras superar a Estados Unidos en semifinales.

La presencia panameña en esta encuesta no solo devuelve visibilidad internacional a la LPF, sino que consolida el impacto de una temporada en la que Plaza Amador, Quintero y Méndez marcaron la pauta del fútbol nacional dentro y fuera de las fronteras.