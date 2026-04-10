Alcaraz aplastó a Bublik y ganó su partido número 300 en MonteCarlo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Alcaraz derrotó a Bublik en Montecarlo, alcanzó 300 victorias y reafirmó su dominio en tierra rumbo a semifinales.

Carlos Alcaraz aceleró hacia las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, por segundo año consecutivo, después de ganar con suficiencia al kazajo Alexander Bublik, con el que nunca había jugado, por 6-3 y 6-0, y sumar su victoria número 300 como profesional.

El octavo triunfo seguido del ganador de siete Grand Slams coincide con esa cifra redonda que le otorga un argumento más para compartir lugar con los mejores de la historia. El español, que tardó una hora y tres minutos en dejar fuera del torneo al undécimo jugador del mundo.

Alcaraz, con 300 triunfos y 67 derrotas en su carrera, ha dado caza a John McEnroe como el tercer jugador que más rápido, en menos partidos, ha alcanzado esta cifra, solo por detrás de estadounidense Jimmy Connors y del mítico Rod Laver.

“En otra vida igual te gane”, le dijo Bublik en la red al término del partido. “Excepto en hierba”, le respondió el número uno del mundo.

En esta ocasión, en el primer cara a cara entre ambos, no hubo color. Alcaraz dejó de lado los problemas que sufrió ante el argentino Tomás MArtín Etcheverry y resolvió por la vía rápida.

El murciano se topó con un 3-2 en contra porque Bublik reaccionó. Después, Alcaraz ganó los diez juegos siguientes, dio la vuelta a la manga inicial y arrolló en el segundo.

El vigente campeón se enfrentará en semifinales contra el vencedor del partido entre Valentin Vacherot y Alex de Miñaur.

Fue la lograda ante Bublik la octava victoria seguida en Montecarlo lo que supuso su decimocuarta semifinal en un Masters 1000.

Con este, Alcaraz lleva dieciséis partidos ganados consecutivos sobre tierra. En arcilla, solo ha perdido uno de los veintiséis partidos que ha jugado desde el inicio de la temporada 2025.