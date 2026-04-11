Panamá, 11 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Alcaraz avanza y jugará la final de MonteCarlo frente a Sinner

    Alcaraz venció a Vacherot y avanzó a la final de Montecarlo, donde enfrentará a Sinner con el título y el número uno en juego.

    EFE
    Alcaraz avanza y jugará la final de MonteCarlo frente a Sinner
    Carlos Alcaraz derrotó a Valentin Vacherot para avanzar a la final de MonteCarlo. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

    Carlos Alcaraz aplacó el empuje del monegasco e ídolo local Valentin Vacherot y por segundo año consecutivo se situó en la final del Masters 1000 de Montecarlo (6-4 y 6-4) que disputará, por primera vez en el 2026 con el italiano Jannik Sinner, con el título y el número uno del mundo en juego.

    El murciano que tardó una hora y veinticinco minutos en acabar con las ilusiones del primer jugador monegasco en la historia del torneo que llegó a semifinales, se erigió en el tercer hombre en situarse en diez finales de torneos Masters 1000 antes de cumplir 23 años. Acumula un récord de 26 victorias y una sola derrota en tierra batida desde el inicio de la temporada 2025.

    El domingo pujará por un nuevo título en tierra ante Sinner que previamente arrolló al alemán Alexander Zverev por 6-1 y 6-4 y que si gana, arrebatará al español el número uno del ránking mundial.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El puente de las Américas será revisado por personal del Ejército de Estados Unidos. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Una Directora nacional mantenía bajo su supervisión a su cónyuge; Antai aplica sanciones. Leer más
    • Mayer Mizrachi cancela licitación para renovar la calle 50 por falta de recursos. Leer más
    • CSS pagará quincena y bono de $50 el 17 de abril: ¿quiénes quedan excluidos?. Leer más
    • Maersk responde a PPC: ‘No somos responsables de las reclamaciones’. Leer más
    • Colegio de Abogados tilda de ‘extralimitación de funciones’ actuación de la Contraloría. Leer más